Zonguldak'ta batmıştı... 7 personel 10 gündür kayıp

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:03
Zonguldak'ta batmıştı... 7 personel 10 gündür kayıp
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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan, denizden ve havadan sürdürüyor. Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.


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