2 hafta önce cezaevinden çıktı, taksi gasbetti: 'Panik butonu' ayrıntısı

Olay, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Mustafa B., taksisiyle Yeşildere Mahallesi'nden 2 yolcu aldı. Yolculardan biri Teomanpaşa Mahallesi'nde inerken, diğer yolcu Musa Ü. Masa Dağı bölgesine gitmek istediğini söyleyerek yola devam etti.

Bir süre sonra taksi şoförü ile Musa Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile şoför, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi.





GÖRÜNTÜLER SİSTEM ODASINA DÜŞTÜ

Musa Ü.'nün tehditleri üzerine şoför, araçta bulunan sopayı aldı. Bu sırada Musa Ü., aracın direksiyonuna geçmek isteyince Mustafa B. taksiye konulan panik butonuna bastı.

Musa Ü., şoförü dışarı iterek taksiyi gasbetti ve hızla uzaklaştı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndaki sistem odasına ulaştı.

Buradan emniyet birimlerine bilgi verilmesiyle polis ekipleri, harekete geçti.

2 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Musa Ü.'nün gasbettiği taksiyle Masa Dağı'ndan Yeşildere yönüne doğru gittiği belirlendi. Musa Ü., yaklaşık 9 kilometre ilerledikten sonra Kızılarık Caddesi'nde taksinin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Kazayı yara almadan atlatan Musa Ü. araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç içi güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmalar sonucunda Musa Ü.'nün eşkali belirlendi.

Polis, şüpheliyi 1 saat içinde saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Musa Ü.'nün olaydan 2 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.