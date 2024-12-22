2 haftadır derse girmeyen öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi: 'Finallerden kalmaz inşallah...'
Suriye geçici hükümetinin 'Dışişleri Bakanı' olarak atadığı Esaad Hasan El Şibani'nin Türkiye'de üniversitede eğitim gördüğü ortaya çıktı. Hocası Hasan Aksakal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Finallerden kalmaz inşallah" dedi.
Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası, geçici hükümetinin dışişleri bakanı belli oldu.
Suriye devlet haber ajansı SANA, Askeri Operasyonlar Komutanlığı'nın Esad Hasan El Şibani'nin yeni dışişleri bakanı olarak atandığını aktardı.
TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖRÜYORMUŞ
El Şiybani'nin Türkiye'de eğitim aldığı ortaya çıktı. El Şiybani'nin doktora hocası Doktora hocası Hasan Aksakal öğrencisinin bakan olduğunu sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.
“FİNALLERDEN KALMAZ İNŞALLAH”
Aksakal, "Doktora öğrencim Esad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum" ifadelerini kullanırken, "Eh, artık ‘Mazeretim var, gelemiyorum’ deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum" dedi.
Eh, artık “Mazeretim var, gelemiyorum” deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum.— Hasan Aksakal (@haksakal34) December 21, 2024
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