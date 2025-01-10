2 ilde 'change' araç operasyonu: Çok sayıda tutuklama!
Kütahya ve Uşak'ta çalıntı araçları şasi numaralarını değiştirip satışa çıkaranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çalıntı araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek (change) sattıkları iddiasıyla yakalanan Ö.K, B.K, İ.H.K. ile A.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "oto hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Kütahya'nın Simav ilçesinde 7 Ocak'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Uşak, Burdur ve Denizli'ye satılan change araçları bulup ilçeye getirerek kriminal incelemesini gerçekleştirmişti.
Simav ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, makine mühendisi Ö.K. (43), eşi B.K. (44) ve çiftin çocukları İ.H.K. (19) ile araçları çaldığı iddia edilen A.K'yi (48) gözaltına almıştı.
Öte yandan, zanlıların, çekme belgeli, ağır hasarlı araçları satın alıp bunların şasi numaralarını, çaldıkları aynı marka-model araca numaratör veya enjeksiyon iğnesi yöntemiyle işledikleri belirlenmişti.
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