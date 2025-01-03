Kütahya'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!

Tarlaya girerek ağaçlara çarpan otomobilden fırlayarak toprak zemine düşen 31 yaşındaki Oğuzhan Gündüz hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Demirci ise yaralandı.

Kütahya'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:04

Kütahya-Tavşanlı karayolu 15'inci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci'nin (31) kullandığı 06 CUD 907 plakalı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara çarpan otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz (31), araçtan fırlayarak toprak zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Demirci ise, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #Kütahya #otomobil #Tarla

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