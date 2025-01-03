Kütahya'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:04

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:04

Kütahya-Tavşanlı karayolu 15'inci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tavşanlı'ya giden Mustafa Demirci'nin (31) kullandığı 06 CUD 907 plakalı otomobil, kontrolden yolun sağındaki tarlaya girdi. Bu sırada ağaçlara çarpan otomobilde yolcu olan Oğuzhan Gündüz (31), araçtan fırlayarak toprak zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Demirci ise, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.