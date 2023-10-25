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2 intiharın ardından: KYK yurdunda şüpheli ölüm!

Eskişehir’de iki öğrencinin intihar ettiği haberleri ülke gündeminde yer almıştı. Çanakkale’de de üniversite öğrencisi, KYK yurdunda hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:04
2 intiharın ardından: KYK yurdunda şüpheli ölüm!
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Çanakkale Gündem'in haberine göre, Tekzen bölgesinde yer alan Kerime Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda bir öğrenci gece saatlerinde hayatını kaybetti.

İddialara göre; öğrencinin kendisini 5. kattan merdiven boşluğuna bıraktığı ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldığı ileri sürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim görürken vefat eden öğrenci ile ilgili ÇOMÜ tarafından taziye mesajı paylaşıldı. Mesajda, “Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencimiz Samet Taş vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Eskişehir’de bir hafta içerisinde 2 öğrenci intihar etmişti. 


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