Boşanma aşamasındaki eşini katletti, ardından intihar etti
Mersin'in Mut ilçesinde Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki eşi Ayfer Kaya'yı silahla vurarak, aynı silahla yaşamına son verdi.
Mersin'deki Mut Devlet Hastanesi otoparkında Şuayip Kaya (39) henüz belirlenemeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Ayfer Kaya’yı (42) tabancayla vurdu.
Şuayip Kaya daha sonra kendisini de vurarak intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ikisinin de öldüğünü belirledi.
Olaydan sonra Şuayip Kaya ve Ayfer Kaya'nın cansız bedenleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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