2 işçi elektrik akımına kapıldı: Patlama meydana geldi!
Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iddialara göre yapılan bir alt yapı çalışmaları esnasında H.İ., ile M.Y., isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı.
2 İŞÇİNİN AKIMA KAPILMASIYLA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Akıma kapılan her iki işçi ağır yaralandı.
İşçilerin akıma kapılmasıyla elektrik hattında aynı zamanda patlama yaşanarak yangın çıktı. Yangın, çevredeki yurttaşların çabalarıyla söndürüldü.
Yaralı işçiler ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki işçinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: #adıyaman #Elektrik akımı
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