Elektrik akımına kapıldı: Hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:16

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:16

Olay, sabah saatlerinde Yenipınar köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, evinde temizlik yapan Ayşe Özalp, bahçesindeki su motorunun prizini çekmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Özalp, eşi tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe Özalp, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Özalp'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.