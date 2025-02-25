Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan Choko'dan haber var!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:44

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:53

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Köpeğinin can havliyle ısırdığı kadın hafif yaralanırken, çevredekilerden yardım istedi.

Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpek araca alınarak veterinere götürüldü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Diğer yandan veterinere götürülen ve adının 'Choko' olduğu öğrenilen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elektrik kaçağının olduğu elektrik hattı ise ekipler tarafından tamir edilerek sorun giderildi.

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Köpek kaldırımdan geçiyordu. Yerde elektrikle ilgili bie sıkıntı vardı herhalde köpekte elektrik akımına kapılmış. Biz sadece köpeğin sesini duyduk, dışarıya çıktık ve yardım etmeye çalıştık. Ondan sonra galiba veterinere götürmek istediler. Kapalıydı o sıra zaten köpeği yerden kaldırmaya çalışıyorlardı" dedi.