2 kardeşin ölümünde korkunç gelişme

10 Ekim 2021 Pazar, 19:50

01 Ocak 2012'de Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşler kaybolmuştu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni delillere ulaştı. Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T. gözaltına alındı.

İNSANA AİT PARÇALAR BULUNDU

Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.