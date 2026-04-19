2 kentte büyük operasyon: Binlerce silah ele geçirildi

19.04.2026 09:44:00
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ve binlerce parça ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı, 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçasının ele geçirildiği belirtildi.

EL KONULDU

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1021 ruhsatsız tabanca, 1264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 tabanca şarjörüne el konulduğu kaydedildi.

Okullardaki silahlı saldırılar... Gülistan Kılıç Koçyiğit: "Bugün okulları karakola çevirerek güvenliği sağlayamayız" DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bugün okulları karakola çevirerek güvenliği sağlayamayız. Bunu söylememiz gerekiyor. Onun için burada gerçekten çok gönlü bir bakış açısına, birlikte hareket etmeye, birlikte tartışmaya ve bu konuda en doğru, en sağlıklı yolu, yöntemi bulmaya da ihtiyacımız olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla çoklu bir sorun var" dedi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni ayrıntılar: Silah seslerini duyan öğrenciler, sıraları siper yapmış! Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu’nda eğitim gören Tuğçe Çakmak'ın babası Serkan Çakmak, silah seslerini duyan öğrencilerin sınıfta sıraları devirip siper yaptığını söyledi.
Okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma sorunu da yeniden tartışılıyor: 30 milyon ruhsatsız silah Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma tartışmaları yeniden tartışılıyor. Adli bilişim uzmanı Altun, ruhsatlı silah sayısının yaklaşık 2.9 milyon olduğuna dikkat çekti. Altun, “Her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla yaşamını yitiriyor. Bu, küçük çaplı bir savaş demek” ifadelerini kullandı.