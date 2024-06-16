2 kişi ölmüştü: Kuyumcudaki kanlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:22
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi, önceki gün yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.’ye ait kuyumcu dükkanına girerek içerdekilere ateş açtı.

Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ait kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskesi bir şahıs içeri girip birini vuruyor. Daha sonra içeri giren Nurullah Tart’ın saldırganın üzerine atlıyor.

İkili arasında yaşanan boğuşmada silahı Nurullah Tart’a doğrultan saldırgan, onu da vurduktan sonra dükkandan ayrılıyor.


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