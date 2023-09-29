2 kişi ölmüştü... Şirinevler'deki patlama havadan görüntülendi!
Şirinevler'de dün doğalgaz patlamasının yaşandığı binada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler semti 7'inci Sokak'ta bir binanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Öte yandan bugün patlamanın yaşandığı bina ve caddede çalışmalar tamamlandı.
Yapılan temizlik ve moloz kaldırma çalışmalarının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.
Binanın son hali havadan fotoğraflandı.
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