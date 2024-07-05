2 kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Elazığ'da Halil Çetin (29) ile Rukiye Yıldırım (29) otomobilde, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:14
2 kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobilde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın başlarından silahla vurulup hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Rukiye Yıldırım'ın, dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkarken olay yeri incelemesindeki bulgulara göre de Halil'in, Rukiye’yi tabancayla vurarak, aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.


Elazığ haberleri otomobil haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Şüphelilerin 349 yıla kadar hapsi istendi

Son Dakika... Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı soruşturması tamamlandı: Şüphelilerin 349 yıla kadar hapsi istendi
Adana'da feci ölüm: Marketten çıkıp silahlı kavganın ortasında kaldı

Adana'da feci ölüm: Marketten çıkıp silahlı kavganın ortasında kaldı
Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine 'sahte silah ruhsat' operasyonu: 8 gözaltı

Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine 'sahte silah ruhsat' operasyonu: 8 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler