Adana'da feci ölüm: Marketten çıkıp silahlı kavganın ortasında kaldı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:21

Güncelleme: 05.07.2024 - 09:21

Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Oruç Caddesi’nde sokak ortasında husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Çıkan kavga sırasında marketten çıkan ve kurşunların isabet ettiği Hasan İplikçioğlu ile evinin damında oturan Necla E. yaralandı. Şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hasan İplikçioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İplikçioğlu’nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elinden yaralanan Necla E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili şüphelilerden K.P’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.