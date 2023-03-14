2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi, 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu
Ordu'nun Ünye ilçesinde Selami Okuyucu (47), tartıştığı Mustafa Tonka (43) ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı (45) tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen Okuyucu, polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.
Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde, önceki gün saat 15.00 sıralarında oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu, iş yeri sahibi Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.
ŞİŞME YATAĞA ATEŞ ETTİ
Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.
Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti.
Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi.
Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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