2 milyon 500 bin TL çaldı: Havalimanında yakalandı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:50

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:13

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Arnulfo D.R. (57) isimli şahıs, M.S.K’ye ait park halindeki aracın camını kırdı. Arnulfo D.R., içerisinde bankadan yeni çekilmiş olan şirkete ait 2 milyon 500 bin TL bulunan çantayı araçtan çalarak kayıplara karıştı.

Araç sahibi M.S.K’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Arnulfo D.R. (57) İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şahsın üst ve sırt çantasında yapılan aramada 4 bin 930 Euro ve 3 bin 385 TL para ele geçirildi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.