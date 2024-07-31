'2 milyonluk' hırsızlık zanlısı yakalandı

Batman ve çevre illerde, şehir merkezlerinde yol kenarları ve bina girişlerinde 2 milyon TL’lik akü ve kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:56
'2 milyonluk' hırsızlık zanlısı yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Batman ve Siirt başta olmak üzere çevre illerde, özel anahtarla yol kenarları ve bina girişlerindeki dolaplardan kablo ve akü hırsızlığı yapıldığının belirlenmesi üzerine yetkililer durumu polise bildirdi. Zanlının yakalanması için Batman ve bölge illerde çalışma başlatıldı.

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu zanlının Batman’da olduğunu belirledi. Batman polisi, zanlının gizlendiği adrese sabaha karşı operasyon düzenledi. H.B. düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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