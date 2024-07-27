İstanbul'da pes dedirten hırsızlık: Binanın demir kapısını çaldılar!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:59

Güncelleme: 27.07.2024 - 11:00

Kartaltepe Mahallesi, Şener Sokak'ta saat 06.30 sıralarında bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sokakta rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, etrafta kimsenin olmadığını anlayınca binanın kapısına yöneldi.

Kapıyı açarak içeri giren şüpheli, binanın demir kapısını yerinden sökerek yaya olarak uzaklaştı.

Sokakta esnaflık yapan Nagihan Yaşar, "Bende burada esnafım zaten görmedim, komşular söyledi çok şaşırdım. Gerçekten hani kapının çalınmış olması biraz ilginç. Ben aynı zamanda Bayrampaşa Anneleri kurucusuyum. Bayrampaşa'da birçok olaya şahit oldum ama gerçekten ilk defa kapının çalındığını görüyorum. Sanırım hırsız binada hiçbir şey bulamayınca kapıyı çalmış. Ben şu saatten sonra kapıya koyduğum sandalyeden bile şüpheleneceğim artık. Aslında gerçekten acınacak halimize de gülüyoruz" dedi.