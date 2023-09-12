2 otomobil çarpıştı, araçlardan biri markete daldı

Bursa’da İzmir Yolu’nda sabah erken saatlerde 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri markete daldı. Kazada bir kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:45
2 otomobil çarpıştı, araçlardan biri markete daldı
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir yolundan merkez istikametine doğru seyir halinde olan Fuat B. idaresindeki 16 T 0633 plakalı taksi ile alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Turgut A. idaresindeki 34 CJF 829 plakalı otomobil çarpıştı. 

Kazada Mehmet Turgut A. idaresindeki 34 CJF 829 otomobilin içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 34 CJF 829 plakalı otomobil yol üzerinde bulunan markete daldı. 

Kazada can kaybı olmazken araçlarda ve markette ağır hasar meydana geldi. Yaralı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.


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Bursa trafik kazası Market otomobil

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