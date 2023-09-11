Samsun’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 07:30
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
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Samsun’un Kavak ilçesi girişinde bulunan istasyon alt geçidinde; seyir halinde olan 55 ACE 210 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber diğer şeritte seyir halinde olan 05 AE 918 plakalı panelvan tipi araca çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

O sırada aynı yol üzerinde seyir halinde olan 05 ACK 328 plakalı otomobil de 55 ACE 210 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişi Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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Samsun zincirleme kaza

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