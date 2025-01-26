2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 otomobil ve 1 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

2 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 17:25

Kırıkhan-Reyhanlı karayolunun Gölbaşı mevkisinde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AHU 417 ve 31 MD 2606 plakalı otomobiller ile Mesut S. idaresindeki 31 ACF 93 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobillerdeki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mesut S, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #hatay #kaza #otomobil

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