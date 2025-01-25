Kağıthane'de panik anları! Yokuştan kayan otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü yaralandı
Kağıthane’de yokuştan kayan otomobil istinat duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta saat 14.30 sıralarında bir otomobile yol vermek için park halindeki aracını yerinden çıkaran Feyza Vatan (33), aracın frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuştan kayarak istinat duvarına çarptı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada sürücü Feyza Vatan otomobil içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak yola yatırıldı.
Üşümemesi için battaniyeye sarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin gelmesiyle sedyeye alındı. Sedye ile yokuştan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #Kağıthane #otomobil
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