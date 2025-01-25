Şüphe üzerine durduruldu: Osmaniye'de otomobilden 5 kilo 'uyuşturucu' çıktı

Osmaniye’de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde 5 kilo 50 gram Skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Şüphe üzerine durduruldu: Osmaniye'de otomobilden 5 kilo 'uyuşturucu' çıktı
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpek Pars'ın da kullanıldığı aramada, otomobilin kapı aralarına gizlenmiş 5 kilo 50 gram Skunk ele geçirildi.

Araçtaki Uğur B., Serhat G. ve Abbas K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

 

 


Etiketler: #osmaniye

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