Şüphe üzerine durduruldu: Osmaniye'de otomobilden 5 kilo 'uyuşturucu' çıktı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:46

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:48

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpek Pars'ın da kullanıldığı aramada, otomobilin kapı aralarına gizlenmiş 5 kilo 50 gram Skunk ele geçirildi.

Araçtaki Uğur B., Serhat G. ve Abbas K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.