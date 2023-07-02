2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 02.07.2023 - 08:47

Güncelleme: 02.07.2023 - 08:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 33°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 29°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 38°C

Az bulutlu ve açık