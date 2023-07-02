2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmezken, sıcaklıklar kendini hissettirmeye devam edecek. İşte il il hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı
İSTANBUL 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 38°C
Az bulutlu ve açık
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