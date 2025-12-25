2 yaşındaki Alper’in anestezi sonrası kalbi durdu, entübe edildi: Aileden suç duyurusu!

Fadime Eroğlu ile eşi Hamza Eroğlu’nun ikinci çocukları Mehmet Alper, doğuştan iki kulağında da işitme kaybı ile dünyaya geldi.

Eroğlu ailesi, oğullarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne başvurdu. Burada sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını olan ve başarıyla geçiren Mehmet Alper Eroğlu’na ikinci kulağına yapılacak işlem için ameliyat günü verildi.

18 Kasım’da tekrar hastaneye getirilen ve ameliyata giren Mehmet Alper’in anestezi sonrası kalbi durdu. Doktorların müdahalelerin ardından entübe edilen Mehmet Alper Eroğlu, aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eroğlu ailesi, olaya ilişkin hastane ve doktor ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.