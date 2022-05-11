2 yaşındaki bebeğine sigara içiren anne için yakalama kararı
Aydın'da 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdiği görüntüler ortaya çıkan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Aydın'da Melisa S. (23) adlı kadının, 2 yaşındaki bebeği S.T.'ye sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.
Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan kadının yakalanması için çalışma başlattı.
ARKADAŞLARININ YANINDA ÇOCUĞA SİGARA İÇİRDİ
Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, ''uyuşturucu kullanmak ve satmak'' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen birlikte yaşadığı Serhat T.'den (28) olan oğluna, evine gelen iki arkadaşının yanında sigara içirdi.
ARKADAŞI O ANLARI KAYDEDİP ÇOCUĞUN HALASINA YOLLADI
Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Serhat T'nin kız kardeşiyle paylaştı.
HALA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Serhat T.'nin kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı.
KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRİYOR
Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.
Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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