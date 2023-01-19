D-100 İstanbul istikametine gidecek sürücüler dikkat!

Kocaeli'nde yapılan yol çalışması çerçevesinde D-100 üzerine yapılan köprü için İstanbul istikametindeki trafik akışı Ankara istikametine aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:19
D-100 İstanbul istikametine gidecek sürücüler dikkat!
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Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda D-100 İstanbul istikameti Ankara yönüne aktarıldı. D-100 köprüsü İstanbul istikameti için yapılacak çalışmalar süresi boyunca trafik akışı MOBESKO önüne kadar Ankara istikametinden devam edecek. 

ANKARA İSTİKAMETİ GÜNEY YAN YOLDAN

D-100 Karayolu Ankara istikametinde asfalt serim ve otokorkuluklar yapıldı. Ankara istikameti trafik akışı güney yan yoldan yapılırken D-100 köprüsü kirişleri bu kısımda konuldu. İstanbul istikameti MOBESKO önüne kadar Ankara istikametine aktarılarak bu kısımda da köprü yapım çalışmaları yapılacak. 



D-100 Karayolu sürücü yol durumu

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