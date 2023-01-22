Umut Gündüz'ü öldüren sürücüye indirim, mağdur aileye dava üstüne dava

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 04:14

Ankara Batıkent’te antrenman yapan bisiklet sporcusu Umut Gündüz’e Temmuz 2020’de otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü, “taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılandı, iyi hal indirimiyle salıverildi.

Karara tepki gösteren baba Menderes Gürbüz, “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada 8 bin 450 TL para cezası aldı. Adalet arayışını sürdüren anne Asuman Gündüz ise sürücünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle geçen perşembe sanık sandalyesine oturdu. Anne Gündüz, duruşma sonunda “beraat” ederken babanın Gündüz’e verilen tazminat cezasına ilişkin dava İstinaf Mahkemesi’nde.

Yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlatan Asuman Gündüz, 15 Temmuz 2020’de 1.53 promil alkollü ve aşırı hızlı araç kullanan sürücünün oğluna çarpıp kaçtığını anımsatarak, “Evine gidip uyuyor. 3 saat sonra polisler almaya gittiğinde, ‘bir şeye çarptım ama neye çarptım bilmiyorum’ diyor. Orada eğer Umut’un başında durmuş olsaydı şu anda oğlum belki de bizimleydi” dedi.

(Asuman Gündüz ve Menderes Gündüz)



‘SONUNA KADAR GİDECEĞİZ’

Sanığın kaçtığı için 4 ay tutuklu kaldığını belirten Gündüz, “Sonunda serbest bırakıldı. Bu bizi çok yaraladı. Mahkemede ‘iyi hal indirimiyle’ 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Bize konuşma fırsatı vermeyen hakim katili yönlendirdi, şu an serbest. Sonuca tepki gösteren eşime dava açıldı, 8 bin 450 TL para cezası aldı. Şimdi de ben hakim karşısına çıktım. Açık davada salon hakim tarafından boşaltıldı. Karşı tarafın avukatı çok iyi hazırlanmış. Tüm sosyal medya paylaşımlarımı ortaya çıkardılar. Beraat etmeme şaşırdım” dedi.

Davaya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun ilgi gösterdiğini söyleyen Gündüz, “Yıldırma politikası uyguluyorlar. Oğlumun katili serbest. Sonuna kadar gideceğiz. Şimdi dava Anayasa Mahkemesi’nde. İstediğimiz sonucu alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağız” ifadelerini kullandı.