Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Alaçam'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:24
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
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Sezgin Acar (37), yönetimindeki 55 TA 063 plakalı traktör, Kızlan Mahallesi'nde şarampole devrildi. Traktör ile römorku arasında sıkışan Acar, olay yerinde öldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acar'ın cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, traktörde yüklü kaçak orman emvaliyle ilgili adli tahkikat başlattı.


Samsun traktör çiftçi

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