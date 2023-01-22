Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Alaçam'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sezgin Acar (37), yönetimindeki 55 TA 063 plakalı traktör, Kızlan Mahallesi'nde şarampole devrildi. Traktör ile römorku arasında sıkışan Acar, olay yerinde öldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Acar'ın cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, traktörde yüklü kaçak orman emvaliyle ilgili adli tahkikat başlattı.
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