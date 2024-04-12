2 yaşındaki oğlunun acı haberini aldı: Erken doğum yaptı

Bursa'da ailesiyle piknik yaparken kaybolan ve cansız bedeni 7 saat sonra bulunan Suriyeli Muhammed Hamduni'nin (2) ölüm haberini alan 8,5 aylık hamile annesi Abir Arokom (30) aynı gece bir erkek bebek dünyaya getirdi.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:52
2 yaşındaki oğlunun acı haberini aldı: Erken doğum yaptı
Abone Ol google-news

Olay, Kozluca Mahallesi'nde 10 Nisan'da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Arokom ile 8,5 aylık hamile eşi Abir Arakom, tek çocukları olan Muhammed Hamduni ile piknik yapmak için dere kenarına gitti.

İddiaya göre, anne ve babası yemek hazırlarken Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşıp kayboldu. Çevrede 4 saat çocuğunu arayan çift, Muhammed'e ulaşamayınca güvenlik birimlerine başvurdu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma arama ve kurtarma ile AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma, polis dalgıç ekipleri ve 'Zanka' isimli arama köpeği bölgeye sevk edildi. Çocuğun cansız bedeni kaybolduktan yaklaşık 7 saat sonra, polis dalgıç ekipleri tarafından piknik yapılan yerin yaklaşık 500 metre uzağında, dere yatağında bulundu.

Dereye düşüp boğulduktan sonra cesedinin sürüklendiği tahmin edilen Muhammed'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Muhammed'in öldüğünü öğrenen ve doğum sancıları tutan anne Abir Arokom, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annesi, bebeğiyle hastanede tedaviye alındı. Çocuğunu kaybeden aile, ardından kavuştukları yeni bebeklerine de Muhammed'in adını verdi.

Öte yandan otopsisi yapılan Muhammed, dün ikindi vakti babası Ahmet Arokom'un kucağında Hürriyet Camisi'ne getirildi. Ahmet Arokom'un tabuta sarılıp ağladığı görüldü. Muhammed, kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bursa haberleri ceset haberleri bebek haberleri

İlgili Haberler

Bandırma'da sahile ceset vurdu!

Bandırma'da sahile ceset vurdu!
Bursa'da villada patlama: Bodrumda ceset bulundu!

Bursa'da villada patlama: Bodrumda ceset bulundu!
Varilde ceset bulunmuştu... Bahçelievler'deki dehşette yeni gelişme

Varilde ceset bulunmuştu... Bahçelievler'deki dehşette yeni gelişme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Fiyatlar yardımın iki katı’

‘Fiyatlar yardımın iki katı’
Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!

Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!
Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı, makam aracı uygulamasını kaldırarak araçları satışa çıkardı
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!
CHP kurmayları çalışmaların hızlanacağını ve sahada kalacaklarını söyledi: Toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz

CHP kurmayları çalışmaların hızlanacağını ve sahada kalacaklarını söyledi: Toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz
Korhan Berzeg’den 300 gündür haber yok! Ailesi evini kapattı

Korhan Berzeg’den 300 gündür haber yok! Ailesi evini kapattı
MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e: İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler
Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’

Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’