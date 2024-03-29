Varilde ceset bulunmuştu... Bahçelievler'deki dehşette yeni gelişme

Bahçelievler'de öldürüldükten sonra varilin içine konarak ateşe verilmiş halde bulunan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 22 yaşındaki Batın D., annesi Hasret D. ve Emircan K. adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:18
Varilde ceset bulunmuştu... Bahçelievler'deki dehşette yeni gelişme
Abone Ol google-news

Bahçelievler'de 27 Mart Çarşamba günü bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, alevlerin sönmesinin ardından işyerinde varil içine konmuş bir erkek cesedi ile karşılaşmıştı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra kaçan ve olayın meydana geldiği işletmenin sahibi olduğu belirlenen Batın D.'yi gözaltına almıştı.

Sürdürülen çalışmalar sonucunda Batın D.'nin annesi Hasret D. ve Emircan K. adlı 2 şüpheli de yakalanmıştı. Emniyetteki soruşturmasında cinayet işlediğini kabul eden Batın D., Mustafa Bayraktar'ı annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü iddia etmişti.

Olaydan sonra paniğe kapıldığını anlatan Batın D., cesedi yok etmek için önce varile koyduğunu ardından delilleri yok etmek için işyerinde yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Batın D., annesi Hasret D. ve Emirhan K. adliyeye sevk edildi.


BAHçelievler haberleri Varil haberleri Yangın haberleri erkek cesedi haberleri

İlgili Haberler

Kan donduran gerçek... Ocak kapanmasın diye ceset yaktılar!

Kan donduran gerçek... Ocak kapanmasın diye ceset yaktılar!
Vahşet yangından sonra ortaya çıktı... Elleri arkadan bağlanmış bir ceset bulundu!

Vahşet yangından sonra ortaya çıktı... Elleri arkadan bağlanmış bir ceset bulundu!
Bandırma'da sahile ceset vurdu!

Bandırma'da sahile ceset vurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması
20 Yıl sonra ortaya çıkan korkunç gerçek: Baba müebbet hapisle cezalandırıldı!

20 Yıl sonra ortaya çıkan korkunç gerçek: Baba müebbet hapisle cezalandırıldı!
Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’

Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
Günlük burç yorumları: 30 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Son Dakika... Emekliye promosyonda yeni gelişme!

Son Dakika... Emekliye promosyonda yeni gelişme!
Sancaktepe’de ‘seçim rüşveti’ iddiası: AKP’li başkandan oy karşılığı ‘alışveriş kartı’

Sancaktepe’de ‘seçim rüşveti’ iddiası: AKP’li başkandan oy karşılığı ‘alışveriş kartı’