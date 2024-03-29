Varilde ceset bulunmuştu... Bahçelievler'deki dehşette yeni gelişme

Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:18

Güncelleme: 29.03.2024 - 15:18

Bahçelievler'de 27 Mart Çarşamba günü bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, alevlerin sönmesinin ardından işyerinde varil içine konmuş bir erkek cesedi ile karşılaşmıştı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra kaçan ve olayın meydana geldiği işletmenin sahibi olduğu belirlenen Batın D.'yi gözaltına almıştı.

Sürdürülen çalışmalar sonucunda Batın D.'nin annesi Hasret D. ve Emircan K. adlı 2 şüpheli de yakalanmıştı. Emniyetteki soruşturmasında cinayet işlediğini kabul eden Batın D., Mustafa Bayraktar'ı annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü iddia etmişti.

Olaydan sonra paniğe kapıldığını anlatan Batın D., cesedi yok etmek için önce varile koyduğunu ardından delilleri yok etmek için işyerinde yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Batın D., annesi Hasret D. ve Emirhan K. adliyeye sevk edildi.