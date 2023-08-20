20 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 08:15

Güncelleme: 20.08.2023 - 08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Öte yandan Meteoroloji rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C



Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu

EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C



Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C



Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C



Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C



Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C



Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C



Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C



Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C



Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C



Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C



Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C



Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C



Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C



Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C



Az bulutlu ve açık