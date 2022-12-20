20 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık 2022 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna gör çok sayıda ilde kar yağışı ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan en son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul ve Yalova çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
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