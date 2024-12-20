20 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:59

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:59

KOCAELİ ilinde 20 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, GÜNAY SK., IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., ÇAĞDAŞ CD., DİLMEN SK., ERIM, ERİM SK., KOCAMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., SALİH OSMANLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., 26. SK., ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT mahallelerinde ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESMERAY, IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., SEYRAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 29 EKİM CD., ECEGÜL, ECEGÜL SK., EDALI, EDALI SK., GALİP ERENOĞLU CD., HAŞİM SK., HICRI, HİCRİ SK., PERÇEM SK., TÜRKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ARMUTLU SK., BIRAND, ÇAYIR SK., ÇINAR, ÇINAR CD., DRAMA, DRAMA CD., GARİP SK., HÜRMETLİ SK., HÜSEYİN NAZ CD., İHSAN PEKER SK., KOZLUCA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., TEPECİK CD., TURNALAR SK., TUTUCU SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MEMLEKET, METIN, METIN SK., METİN SK., SEDİR SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde AKÇAKESME SK., ARAPOGLU, ARZUM SK., ASMA ALTI SK., AYRIK SK., BABİL SK., BAĞLAR CD., BÖGÜRTLEN, BÜSRA, CUDİ SK., CUMHURIYET CD., ÇELIKIZ, DERIN, DERİN SK., DEVRAN SK., HAKIM, HASTANE CD., HÜNER, HÜRLER, KANARYA, KARANFILLI, KEKIK, KEKİK SK., KIRLANGIÇ SK., KİRAZLIK SK., KONU, KUTLU SK., LAVANTA SK., NEBI, NEBİ, NEBİ SK., PANZEHİR SK., SADE, SADE SK., SAĞLIK SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK., SEDEF, SEDEF SK., ŞAHİN SK., TUFAN, ULUS CD., YESILCE, YONCA, YUVAKENT SİTESİ SK, YUVAMKENT SİTESİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde ÇELİKİZ SK., ORTADİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT mahallelerinde CİRİTOĞLU SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., SADIRVAN, YAKIN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Aralık Cuma 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde ARAPOĞLU SK., ARI SK., AYLA, AYLA SK., AYŞEN SK., BABIL, BALIK, ÇAĞLAYAN SK., FEVZI YÜCEL, GÖKKUBBE SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., HASTANE, HÜNER SK., HÜRLER CD., KARANFILLI SK., KARANFİLLİ SK., KEVSER SK., KIRIKÇIHALA SK., KÖRPE SK., OCAK, OCAK SK., SARAY, SEBBOY, SEÇKİN SK., TAFLAN, ULUS, YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde BOYAOVA SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, MURATLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde FURKAN SK., GEZER SK., HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., KIRÇİÇEĞİ SK., ÖZGE SK., SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde ATAKAN SK., BAYRAM SK., BURCU, BURCU SK., EMİN SK., FERDA SK., GÖÇTÜLER SK., KIRÇIÇEGI, SELVA, UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCI, BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELİK SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BERGAMA SK., BESTEKAR, BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GEVREK SK., GÖKGÖZ SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., ILKE, İLKE SK., İNCİR. SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARAKAVAK SK., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUĞBA SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde BAKIR SK., BAYINDIR SK., BERRAK SK., FUNDALIK SK., GELISIM, GELİŞİM SK., GÜLSÜN SK., GÜMÜŞ SK., KIRMIZI GONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI SK., ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR, AŞİKAR SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAHTİYAR SK., BATTAL SK., BESTELİ SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇALDIRAN SK., ÇEŞME, ÇIGDEM SK., DEPO SK., DONANMA, DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE, HALE SK., HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HURMALI, HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT CD., MELEK, MELEK SK., MEMİŞOĞLU SK., NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTI, ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., TASKÖPRÜ, TURNA, UYSAL, YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK, ALADAĞ SK., AŞIK SK., CEREN, CEREN SK., GÖKALP SK., İSTİKBAL SK., KARATAY SK., KILAVUZ SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MUHABBET, NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., PİYADE SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SERÇE SK., YESILKENT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK SK., BAĞDAT CD., CEM SULTAN SK., ÇALIKUŞU SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., ISTIKBAL SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KASIRGA SK., KUMLUCA SK., LEYLEK SK., MUHABBET SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ mahallelerinde BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI mahallelerinde BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS mahallelerinde BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BESTE, LALE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 20 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKDERE CD., ALTINOLUK SK., BATTALGAZİ CD., CANLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN CD., CINNAH, CİVA SK., ÇAMLIYAYLA, ÇAMLIYAYLA CD., ÇELİKSOY SK., DUMANLI, DUMANLI SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., EVLİYA ÇELEBİ CD., FINDICAK, FINDICAK SK., GÖKÇEK SK., GÖKMENLER SK., GÖKTÜRK, GÖLHİSAR SK., KARAPINAR SK., KEKLİK SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIR SK., KUZU SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERİM SK., MEVLANA, MUDANYA SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖMER MUHTAR, ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., SANCAR, SANCAR SK., SEDAT SİMAVİ CD., SÖNMEZLER SK., SUBAŞI, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZİRHAN SK., YAPRAKLI SK., YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALİ ÇAVUŞ SK., AYSENUR, BAYLAR SK., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., HAFIZ EMIN, HARPUT SK., İLKAY SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., KURU SK., ÖZ BAKI, ÖZ BAKİ SK., SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YANKI SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5115., 5117., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES, MENDERES CD., NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde D-130 KARAYOLU CD., EROĞLU SK., KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., SEKERLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Aralık Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde KARADUT SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEYHAN, YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Aralık Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde BAKÜ SK., SALIM DERVISOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YAVUZ SULTAN mahallelerinde ATMACA, ATMACA SK., AYDIN SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., FIRAT ÇAKIROĞLU, GENÇOĞLU SK., HAFIZ SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SEFA CD., SEFER, SEFER SK., TAYFUR SK., TUĞRUL CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 20 Aralık Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKŞEMSETTİN CD., ALEV, ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ASMA SK., AŞİYAN SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR SK., BAHTIYAR, BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BİZİM SK., CAMI, CAMİ SK., CAN, CAN SK., CANSU, CENNET SK., ÇAGLAYAN, ÇAGRI, ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇILEK, ÇİĞDEM SK., ÇORUH, ÇORUH CD., DEFNE SK., DERMAN SK., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA, ELA SK., EYLÜL, EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., GENÇLİK SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., INCI, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KAVAK, KEVSER CD., KINALI, KINALI SK., KONAK SK., KOSOVA, KOSOVA CD., KUMRU SK., MASAL, MELEN, MELEN SK., MELTEM, MELTEM SK., ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA, PALMIYE, SAADET SK., SERDAR, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., ŞAFAK SK., ŞANLI SK., TABYA, TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU, DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., POSTACI, SANAYI, SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3126., 3126. SK., 3128., 3128. SK., 3130. SK., 3132., 3132. SK., 3133. SK., 3138. SK., 3142. SK., 3143. SK., 3144. SK., 3149., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVİ CD., AK SK., AKYÜZ SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BASKOMUTAN, BAŞKOMUTAN CD., BAYER SK., BAYRAKTAR SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇANAKKALE CD., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇINARLIK MEYDAN, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DELILOGLU, DELİLOĞLU CD., DERE SK., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DİK SK., DOGAN, DOĞAN SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., GARİPLER SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., GÜLER, GÜLER SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HARBIS, HARBİŞ CD., HATİPOĞLU SK., HOROZOĞLU SK., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., INCE, İNCE SK., İYİSOY SK., KADEMDERE SK., KARINCA SK., KAYACAN SİTE SK., KAYMAZ SK., KESTANELİK SK., KILIÇ SK., KÖROĞLU CD., KUMLALI SK., KUYU ÖNÜ SK., LALE, LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MESE, MILLET, MİTHAT GÜRSES CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUSTAFA ARMA SK., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖRNEK SK., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., REŞAT NURİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SANIYE ALTUNCU, SANİYE ALTUNCU CD., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, ŞİRİN SK., TASÇI BURUN, TAŞÇI BURUN CD., TURAN SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK., YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTINOGLU, ZEYTİNLİK YOLU CD., ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Aralık Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 4.MURAT SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BAŞÖĞRETMEN CD, BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., ÇAGDAS, EMİR SK., ERBERK, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., FEYMAN, GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GİRNE CD., GÖREN SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., IBNISINA, ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., KUMTARLA, KÜBRA SK., LİMAN SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MELDA SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORMANGÜLÜ SK., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PELIN, PELİN SK., PİRİREİS CD., RAHIM, SAGLAM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SOMUNCU SK., TANTAOĞLU CD., TUĞRA SK., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 4510., 4519. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 2424. SK., 3301., 3313., 3314., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318, 3318., 3319., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3801. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4204. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4305. SK., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 873/2. SK., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., ANKARA, AYAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIRLAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., İBRAHİM AĞA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARDELEN SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., ESEN SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, HİLAL SK., KANARYA SK., LEYLAK SK., ORKİDE SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., TOPLUCA SK., ULUDERE CD, YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3236., 3249., 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., GEBZE CD., KOCAGÖL, KÖMÜRCÜLER SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 431, 4438., 4439., AĞIL KORUSU SK., AKKAYALAR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇEŞME SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FETİH SK., GENÇLİK CD., KABACA, KABACA CD., KAHYA SK., KORUCU SK., LOKMAN SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ, MOLLA FENERİ CD., ÖREN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SULTAN SK., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD., TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3231., 3233. SK., 3235., 3237. SK., 3238, 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., KARANFİL SK., MANOLYA SK., MERVE SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3240, ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Aralık Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1116/1., 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., 1196. SK., ASKERİ YOL SK, D-100 KARAYOLU, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 562. SK., ARIN, ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, SARAÇ, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 20 Aralık Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 41. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, ANADOLU, ANADOLU CD., BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CANSU SK., DOGUS, DOST SK., DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÖKKUŞAĞI SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PLEVNE CD., ŞEHZADE SK., YAHYA KAPTAN CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde GAZİ OSMAN PAŞA CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.