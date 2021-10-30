20 bin TL değerindeki kurutulmuş patlıcan çalındı
Aydın’da hırsızlar bu kez kurutulmuş patlıcanlara dadandı. 20 bin TL değerindeki kurutulmuş patlıcanı çalan hırsızlar, polislerin 3 gün süren çalışmasının ardından şafak operasyonuyla yakalandı.
İlginç hırsızlık olayı Nazilli ilçesinde meydana geldi. Yarım asırdan fazladır patlıcan ve diğer sebzeleri kurutarak ihracat yapan ve ekmeğini bu işten kazanan dünyaca ünlü Patlıcan Vadisi'ndeki bir evin deposundan 20 bin TL değerinde satışa hazır kuru patlıcan çalındı.
Patlıcan oymacılığı ve kurutma işinden yaklaşık 2 bin 500 ailenin ekmek kazandığı mahallede meydana gelen hırsızlık olayı, bu işten ekmeğini kazanan ve ürünleri büyük ölçüde sokakta kalan üreticiyi de tedirgin etti.
Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan E.V. isimli bir şahsın deposundan 3 gün önce çalınan biber ve patlıcanlar, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sıkı çalışması sonucu bulundu. Adresi tespit edilen şüpheli A.N.'nin bulunduğu adrese şafak operasyonu düzenlendi.
Baskında şüpheli ile birlikte çalınan kurutulmuş biber ve patlıcanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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