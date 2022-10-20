20 Ekim 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege'nin güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Doğu Anadolu'da lodos etkili olmaya devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de, gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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