Kayıp olarak aranıyordu... Cesedi denizde bulundu!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 59 yaşındaki R.O.'nun cesedi, denizde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranıyordu... Cesedi denizde bulundu!
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:23

Marmara Denizi'nin Mesudiye Sahili'ne yakın bölgesinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

22 ARALIK'TAN BU YANA KAYIP

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik dalgıçları, bu kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 22 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan R.O. (59) olduğu tespit edildi.

R.O'nun cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Etiketler: #Bursa #kayıp #otopsi #ceset

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