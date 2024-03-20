20 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:36

BOLU ilinde 20 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, BÜRNÜK, ÇIRDAK, DAYIOĞLU, GÖKMENOGLU, H.ÇELEBILER, H.ÇELEBİLER, HAYRANLAR, HOCALAR, KARAEYÜPLER, KARAİSHAK, KARGALAR, KELESLER, KEMALLER, KÜLTÜR, MERKEZ, MESUTLAR, MÜRSEL, ORTA-SÜLEYMAN KADILAR, OSMANKADILAR, PAZARBASI, PAZARBAŞI mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 11, 16, 24, 26.sok, 28. SK., 34. sok, 36. sok, 9. SK., AHMET MEHMET ARSLAN SK., ASAGI MAHALLE YOLU, BARBAROS SK., BERKANT VOLKAN MADAK, BÜRNÜK KÖY YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YOLU, CEZMİ BİLGİN ORTAOKULU İÇİ YOL, ÇIRDAK HOCALAR, ÇIRDAK KÖY YOLU, ÇIRDAK KÖYÜ, ÇIRDAK KÖYÜ YOLU, DEĞİRMEN DOĞRUSU, DÜZKÖY HÜSEYİN ÇELEBİLER, ERTUGRUL KARAKAS, ERTUĞRUL KARAKAŞ SK., ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GÖKMENOGLU MAHALLE YOLU, H.ÇELEBILER MAHALLE YOLU, HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, HOCALAR MAHALLE YOLU, KARAISHAK KÖY YOLU, KARAİSHAK KÖYÜ YOLU, KAVACIK KÖYÜ, KAVACIK KÖYÜ YOLU, KELESLER MAHALLE YOLU, KÖY İÇİ YOLU, OSMANKADILAR MAHALLE YOLU, OSMANKADILAR YOLU, PAZARBAŞI KÖYÜ, PAZARKÖY KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY TAŞKESTİ SOKak, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KARAEYÜPLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU, RÜKNETTİN MÜRSELLER MAH, SÜLEYMAN KADILAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU, ÇUKURCA mahallelerinde ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, MENGEN GÖKÇESU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMBELEK, VELILER mahallelerinde SEMBELEK MAHALLE YOLU, VELILER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEYLER, KIREMITLIK, SAZLAR mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU SK., 3 NOLU, 7 NOLU SK., ESKIPAZAR MENGEN YOLU, HASANBEYLER MAHALLE YOLU, KIREMITLIK MAHALLE YOLU, SAZLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 20 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde BEKDEMIRLER KÖY YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ASAGI, AŞAĞI, AVDAN, BAYRAMLAR, CAMILIBÖLÜK, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK, ESELER, GEDİKLER, GÖL, GÖVEM, KARAMANYAKA, KÖSELER, MERKEZ, MUSTAFA, PİROĞLU, SOFTALAR, TATARLAR, TEKELER, YUKARI mahallelerinde ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, AVDAN KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, CAMİLİBÖLÜK, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇEPNI ASAGI MAHALLE YOLU, ÇEPNİ KÖYÜ, ÇEPNİ KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇEPNİ KÖYÜ GÖL MAH, ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, ESELER MAHALLE YOLU, GÖL MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU, GÖVEM KÖYÜ_HANYERİ, MUSTAFA VEHBI KOÇ MAHALLE YOLU, PELİTÇİK, PELİTÖZÜ KÖYÜ GEDİKLER MAH, PİOĞLU SOFTALAR, PİROĞLU KÖYÜ TEKELER MAH, PİROĞLU KÖYÜ YOLU, PİROĞLUKÖYÜ SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU, TATARLAR MAHALLE YOLU, YENISEFA ASAGI MAHALLE YOLU, YENISEFA KÖY YOLU, YENISEFA YUKARI MAHALLE YOLU, YENİ SEFA YUKARI MAH, YENİSEFA ESELER MEVKİ, YENİSEFA KÖYÜ, YENİSEFA KÖYÜ YEŞİLÇATI SİTESİ, YENİSEFA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ mahallelerinde 1301, 1301 SK., 3 SK., 4603, 6. SK., AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇAMLIK KÜMEEVLERI, ÇATAK YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, MERKEZ, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DODURGA, KÜLTÜR, SAĞLIK, SARICALAR mahallelerinde 12 CD., 1462. SK., 30.EVLER SK., ESEN TEPE SK., GÜLTEPE SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., KISA YOL SK., ŞANLI TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 1401 SK., 1417 SK., 1430. SK., 1431, 1431. SK., 1432, 1433. SK., 1434 sok, 1435., 1461, 1491, 1492, 1494 sok, 1495, 1495 SK., 1501 SK., 4191, 4191. SK., 4201, 710, 710 SK., 712 SK., 720 SK., 722 SK., 725, 729 SK., 745 SK., 749 SK., 752 SK., 764 SK., 768, 768 SK., 772 SK., 775 SK., 784, 785, 785 SK., 785. SK., 787 SK., 790, 790 SK., 790. SK., 794 SK., 799, 799 SK., 808 SK., 814 SK., 829, 829 SK., 829. SK., 838, 843 SK., 845 SK., 849, 849 SK., 850 SK., 858. SK., 861 SK., 867 SK., AKSU SK., ANADOLU OTOYOLU, ARÇELİK İÇ YOLU, ASALET SK., ASMA, ASMA SK., AŞÇILAR SK., BAHRİYE SK., BEHİCE SK., CANGÜL SK., CEFAKAR SK., CEYHAN, CEYHAN SK., ÇELE CD., ÇELEN SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, DİKMEN SK., DOKTOR İLHAMİ İKA SK., DR. İLHAMİ İKA SK., DÜNDAR SK., FEDAKAR SK., GENÇ, GÖKTEPE SK., GÜLNAR SK., HAMZABEY CD., HARMAN PINARI SK., HASEKİ SK., HİMAYE OĞULLARI SK., HÜLYA SK., IGNESI, İĞNESİ CD., KARADERE CD., KARASU, KIRSAL SK., KOZA SK., MESHUR, MEŞHUR SK., MİMOZA SK., NAFİZ SK., NİZAM SK., ÖZGE, RAHMET, RAHMET SK., SAĞLIK SK., SARICALAR CD., SARP SK., SEBIL, SEBİL SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞAHİN TEPE, ŞAHİN TEPE SK., ŞAİR SK., ŞEHİT AHMET BAKI, ŞEHİT NUSRET AKAR SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., ŞENGÜL SK., ŞENLİK SK., ŞÖHRET, TAYFUR SK., TUĞRUL SK., TUNA SK., UAVTEDE YOK, UÇAR SK., YEDIGÖLLER, YEDİGÖLLER CD., YELKİ SK., YEŞİLTEPE SK., YETENEKLI, YOLÇATI SK., YUKARI SOKU DİNLENME TESİSİ, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖROĞLU, OKÇULAR mahallelerinde 10.sk, 9., BAHADIR SK., İSLAMLAR SK., ORTA MAHALLE 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000, 2000 SK., 2014 SK., 2031 SK., 2032 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MÜCAVİR mahallelerinde 3 SK SK., ANA CD CD., DÜVENCİLER SK., ÖRENCIK KURTÇULAR YAYLA YOLU, ÖRENCIK YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OKÇULAR mahallelerinde 10., 2000. SK., ISLAMLAR, İSLAMLAR mah, OKÇULAR-1., ÖRENCIK, ÖRENÇİK, VİRANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ (MÜCAVIR), MERKEZ (MÜCAVİR) mahallelerinde 3 SK, ANA 1, ÖRENCIK-1., ÖRENCIK-MUTLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, ÖRENCİK MERKEZ MAH CAMİ 3. SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2013, 2013 SK., 2014, 2022, 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2029. SK., KOCAMEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, ÇIKINLAR, OKÇULAR mahallelerinde 3269 Sok., 5004, 5004. sok, EDALI, GÖLCÜK, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, OKÇULAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 20 Mart Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 20 Mart Çarşamba 10:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ mahallelerinde AHMET ÇANKAYA, BEYTEPESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 20 Mart Çarşamba 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, CUMA, HACI ABDİ, SOFU ALI, SOFU ALİ, YENİCE mahallelerinde 2101. SK., AKŞEMSEDDİN CD., BEYBAHÇESI, BEYBAHÇESI/1, BEYBAHÇESİ CD., BEYTEPESİ CD., ÇELİKLER TEPESİ CD., ÇELİKLER TEPESİ SK., ÇIMEN, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEREYOLU SK., FATIH SULTAN MEHMET, GAZİ SÜLEYMAN PAŞA BLV., GÜL, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HACIKADIN SK., HAFIZ ISMAIL BIÇER, HAFIZ İSMAİL BİÇER, HISARÖZÜ, İNGAZİLER SK., KABALAR SK., KAHYALAR SK., KARANFIL, KAYHANLAR SK., KONAKYERİ SK., LALE, MUZAFFER DEMIRÖZ, NİSAN 17. SK., NÖKERLER, NÖKERLER SK., ÖRÜCÜLER CD., PAPATYA, SAFRAN SK., SARAYÖNÜ SK., SELİM ÇAPAR CD., SEVKETBEY, SOFU ALİ KABRİSTANI İÇİ YOLU, SÜMBÜL SOK, ŞEVKETBEY SK., TOKİ GÖYNÜCEK KONUTLARI İÇİ YO, TUNAHAN SK., YAZGANLAR SK., YÜCELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.