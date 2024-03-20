20 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:36

KOCAELİ ilinde 20 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde 11. SK., AKARSU SK., ASIM AMCA, BERK SK., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., DASÇI, DENİZ SK., DURAK SK., ECEM SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GİZEM SK., HACI SÜKRÜ, HAKAN SK., HIZLI SK., İLBEY SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE CD., KERPE LIMAN, KERPE NUR SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KARTAL, KURTYERI KIR, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., LİMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., ORHAN SK., ÖZGÜR SK., SAHİL SK., SİNEM SK., ŞAHİN SK., ŞENOL SK., TEK SK., YAĞIZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKENCİOĞLU SK., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HEDIYELI, HEDİYELİ, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ mahallelerinde ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MÜLKÜSEHSUVAR, MÜLKÜŞEHSUVAR mahallelerinde AHMETBESOGLU MEVKII, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKII, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKII, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAL, AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BALLAR, BOLU, CEBECI, CEBECİ, ÇALKÖY, ÇAMKONAK, ÇARSI, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, HACIMAZLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ORHAN, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 128., 19018, 2. SK., 21. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 24. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 35. SK., 4. SK., 4514, 5. SK., 571., 587, 7. SK., 708 SK., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., ACILIK, ACILIK SK., AÇELYA SK., ADA CD., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞAR SK., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHENK SK., AHMET DOĞRU CD., AHMET ER CD., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AK HASAN, AK HASAN CD., AKASYA CD., AKASYA SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ALAY CD., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ALİ RIZA EFENDİ CD., ALKAN SK., ALTIN SK., ARA SK., ARALIK, ARALIK SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASAGI PINAR, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., AŞAĞI PINAR SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATEŞ SK., ATIL SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDIN SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYIŞIĞI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHAR SK., BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BAKACAK SK., BAL, BAL SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BATTAL GAZİ SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYRAM SK., BELDE SK., BERAT SK., BERBEROĞLU SK., BERİL SK., BESTE, BESTE SK., BESTEKAR AMIR ATES, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BONCUK SK., BOSTAN SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURÇ SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., BÜLBÜL SK., BÜYÜK BALCI CD., CAMİ SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CESUR SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALCA SK., ÇALIK SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇEŞME SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINAR SK., ÇINARLIK SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAĞ SK., DAMLA, DAMLAR YANI SK., DAR SK., DARACIK SK., DAŞÇI SK., DEMİR CD., DEMİR SK., DEMOKRASI, DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇ SK., DOĞA SK., DOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, DOĞAN SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DUMLUPINAR SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURSUN SK., DUTLAR SK., EFLATUN, EFLATUN SK., ELZEM CD., EMRE, EMSAL SK., ERGÜL SK., ERIM, ERİM SK., ERİŞİM SK., EROGLU, EROĞLU SK., ERSOY, ERSOY SK., ESEN SK., ESKI MEZBAHA, ESKİ ÇEŞME, ESKİ MEZBAHA CD., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH CD., FATİH SK., FENER CD., FERAH SK., FETHI ASKIN, FETHİ AŞKIN CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRIN SK., FIRTINA SK., FİKİR SK., FURKAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GAZEL, GAZİLER CD., GENÇ SK., GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GEZİCİ SK., GÖKÇE SK., GÖKNAR SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GURBETÇILER, GURBETÇİLER CD., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜVEN SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, HACI MUSTAFA UYGUR CD., HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HALİL İBRAHİM ERDEN SK., HAMZA, HAMZA SK., HAN SK., HARMAN PINAR SK., HARMAN SK., HATIRA SK., HATİP PINARI SK., HAVADAR SK., HAYAT SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HİCRET SK., HİDAYET SK., HİSAR SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HUNLAR CD., HÜRRİYET SK., IHLAMUR SK., ILAYDA, ILAYDA SK., ILICA CD., IREM, ISMAIL AKIN, ITIR SK., IZMIT, İLAYDA SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSMAİL AKIN SK., İSMAİL ŞENOĞLU CD., İZMİT CD., KADI DEĞİRMENİ SK., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANALBOYU SK., KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KAPTAN SK., KARA KIZILCIK SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKOL, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KARSI, KARŞI SK., KARTAL SK., KATIP, KATİP SK., KAVAKDİBİ CD., KAYALI SK., KAYMAK SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN MUTLU, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT, KENT SK., KERPE CAMI, KERPE KISLA, KERPE NUR, KERPE ÖZGÜR, KERVAN SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISA SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZAK CD., KIZILAY CD., KIZILAY SK., KIZILCIK SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KONAKTEPE, KONAKTEPE SK., KOVANLIK SK., KOVU YERİ SK., KOZALAK SK., KUM, KUM SK., KUM ZAMBAGI, KURTPINAR SK., KURTYERI KANDIRA, KURTYERI YIGIT, KUŞÇULAR MAH, KUZEY SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LALE SK., LIDER, MACARLAR, MACARLAR SK., MEDRESE SK., MEHMET TANER CD., MEHMETÇİK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKSE, MERAL SK., MERMER SK., MERT SK., MERVE SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MEZARLIK SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MURAT, MURAT SK., MUSTAFA EREN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MUTLU SK., MÜZEYYEN, NAİL EYİDOĞAN SK., NAR SK., NAZ SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NERGİS SK., NEVREZBEY SK., NIHAT ERIM, NIYAZI YELKENCIOGLU, NİHAT ERİM CD., NİYAZİ YELKENCİOĞLU CD., NUR SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., OKAN SK., ORKİDE SK., ORMAN CD., ORMAN. SK., ORTA SK., ORUÇ SK., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., OZAN SK., ÖNDER SK., ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PALMİYE SK., PAZAR SK., PEMBE KAYALIK SK., PEŞREV SK., PINAR SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, POYRAZ SK., RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RESAT GÜNES, REŞAT GÜNEŞ CD., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SADE SK., SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİR SK., SAHİL CD., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SAKARYA SK., SAKLI SK., SANAT SK., SANAYİ CD., SANCAK SK., SANCAKTAR SK., SANTRAL SK., SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGÖL, SARIGÖL SK., SARISU, SARISU CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT SEYIT AHMET, SEHITLER, SELVILI, SELVİ SK., SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEYREK, SEYREK CD., SEZENLER, SEZENLER CD., SIHHİYE İBRAHİM SK., SINIR SK., SIRÇA SK., SIRINEVLER, SİTELER SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜT PINAR SK., SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SUCU SK., SUDE SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT İDRİS SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., ŞEHİT SEYİT AHMET SK., ŞEHİT YAHYA PINAR SK., ŞEHİTLER SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNEVLER SK., TABAKHANE CD., TAFLAN, TAFLAN SK., TANDOĞAN CD., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TASLIK, TAŞLI SK., TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞLIK SK., TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TERMINAL, TERMİNAL SK., TEVFİK KANDIRA CD., TUNÇ SK., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., TURUNCU, TURUNCU SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRK OCAĞI CD., Uavtede Yok, ULUCA SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, USTA, UYGUR, UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., ÜST SK., VATAN, VATAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YASEMİN SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YEŞİL PINAR SK., YEŞİL SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YOSUN SK., YUKARI KURTYERİ SK., YUKARI PINAR, YUKARI PINAR SK., YUNUS, YUNUS SK., YURTSEVEN SK., ZAFER SK, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI mahallelerinde KESTANEDÜZÜ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde AHATLI SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ARAPOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARSLAN, ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, ELÇİ SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH mahallelerinde ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., NATO CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KANARYA, KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, MAŞUKİYE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., AYNUR SK., BARIŞ SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., DEMOKRASİ CD., DERVİŞ SK., DİLEK SK., EKİM SK, EYÜP SULTAN SK., GAMZELİ SK., GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., ILIM, İLİM CD., İNCE SK., KAHRAMANLAR CD., KAVAL SK., KOZA, KUMLUK, KUMLUK SK., LEYLA ATAKAN CD., MELODİ SK., MODA SK., NAMLI SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ. CD., ÖZEKLİ SK., RÜYA SK., SADIK, SADIK SK., SERGEN SK., SEZER, SEZGİN SK., SOYLU, SOYLU SK., SUBASI, SUBAŞI SK., ŞENER SK., ULUISIK, ULUISIK CD., ULUIŞIK CD., YASA, YASA SK., YÖRÜK SK., ZEBRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 20 Mart Çarşamba 00:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., ELVİN SK., HAYAL SK., HERCAI, HERCAİ SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Mart Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, FEVZİ ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BERRA SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CEVHER SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PAŞA SK., GENÇLİK CD., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜLİZAR SK., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, İÇTEN SK., İKLİM SK., İLKBEYAZIT SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARADERE SK., KARANLIK SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KÖRFEZ SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NENEHATUN SK., NEYZEN TEVFİK CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER MUHTAR, ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YAYKIN SK., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., YILDIZTEPE CD., ZAFER CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAĞIRGAN, SÜVERLER mahallelerinde ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAGLI, BAĞLI SK., BEYAZ, BUKET, BUKET SK., CENNET KUSU, CENNET KUŞU SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, DIYAR, DİYAR SK., ECEGÜL SK., GALIP ERENOGLU, GALIP ERENOGLU CD., GALİP ERENOĞLU CD., GÖNÜLLÜ SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, HÜDA SK., HÜRLER CD., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KARAYEMİŞ SK., KELEBEK SK., KORKMAZ SK., KUSBURNU, KUŞBURNU SK., LADEN SK., MAVI, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM CD., ORMAN DEPOSU SK., ORTADİL SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÜRMELİ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., ŞUHEDA SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YAĞMUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM mahallelerinde AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇIKMAZ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., GARDENYA SK., HACILAR SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., EBEDI, EBEDI SK., GURUR, GURUR SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HURİ SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MELEKŞAH SK., SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Mart Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS CD., 4 TEMMUZ SK., ARK SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA SK., ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GELİNCİK SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASTANE SK., KASATURA, KAYNAK SK., KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MOR MENEKŞE SK., NEHİR SK., OKUL SK., SARAY SK., STAD SK, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK., YALAK DERE, YAPRAK SK., YOKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1119., 1123., 1124., 1127., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, HOCALIBAGLAR, KARŞIBAŞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ARNAVUT SK., ATİLLA SK, DÜZALAN SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HASAN AGA, HASAN AĞA SK, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SEHIT ILYAS AKMAN, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETİYE mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, ERENKAYA SK., ESERTEPE, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, ADAÇAYI SK., ANSA SK., D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., MURGUL SK., NUSRET, OSMAN SENOL, SÜLÜN SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, HAKANİYE, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, FATİH, GÜNEY mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATLI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BODUR SK., CANAN SK., CANBAY SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DEMIRKOL, DEMİRKOL SK., DENIZ, ELMALI SK., EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, ERİŞ SK., FETİH CD., GARP SK., GÜLDEN SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HİCRET CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP CD., MEYDAN SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., ÖMERAĞA SK., POLIS, POLİS SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BADEM SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., CANDAN SK., DERMAN SK., ERCAN SK., ERDEMİR SK., ERDEMİRCİ SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., GÖNÜL, GÖNÜL CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK, MERCANLI, MERCANLI SK., SARUHAN SK., SEDA, SEDA CD., ŞEHİT CEMAL SK., VAROL, VAROL SK., YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN mahallelerinde TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., ÇİLE SK., İSFENDİYAR SK., ÖĞRETMENLER CD., SELÇUK SK., UNCU SK., UZUNOĞLU SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., ÖGRETMENLER, SIRMALI SK., UZUNOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde TURGUT, TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU CD., EYMEN SK., NAZMI BALCI, NURGÜL SK., YENİ AY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 12:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, ARDA CD., AYDOGAN, AYTUĞ SK., BALCILAR, BALKAYA SK., BEGONYA SK., BEYZADE, BEYZADE SK., CENNET SK., CEYLAN SK., CİHANGİR SK., ÇAMLICA SK., DUYGU SK., ERGUVAN SK., GELINCIK, HÜSEYİN DEMİR CD., KARTOPU SK., MANDIRA YOLU SK., MANOLYA, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., MEVLANA CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NAZMİ BALCI CD., ÖZBEK SK., PİRİ REİS CD., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., TÜRKCAN SK., ZAMBAK SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1801., 1801. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., D-100 KARAYOLU CD., KOŞU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1315/1., 1315/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/3., 1318/3. SK., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/3. SK., 1320., 1320. SK., 1321. SK., 1322. SK., 1323., 1323. SK., 1325. SK., 1326., 1326. SK., 1327., 1327. SK., 1327/1. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1328. SK., 1330. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1802/1. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜNEY YANYOL CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1802., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2775. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde AKBUĞ SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ATABEY SK., BARBAROS CD., BOSTAN, DESTAN SK., EFEK SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GÜRAL, GÜRAL SK., HELAL SK., MAZLUM SK., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., NEFER SK., NURSEL SK., ORMAN SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK., TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., ÜLKEM SK., VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde ADALET, ADALET SK., AİLE SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., AKTAR SK., BATTALGAZİ CD., BAYRAK, BAYRAK SK., BEGÜM, BEGÜM SK., CANSU SK., CİVAN SK., ERTUGRULGAZI, GÜNAY, GÜNAY SK., KADER SK., KALENDER SK., KILIM, MİRAÇ SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TURNA SK., ÜLKEM, YENİDEVİR SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ABIDE, ANBER SK., BELGİN SK., BEREKETLİ SK., BEYLİK SK., BULUT, BURÇAK SK., DEVA SK., EKEN SK., ETKI SK., ETKİ SK., FERIDE, GENCE SK., GÜNNUR SK., HACI BEKİR SK., HELVACI SK., KADI SK., KİLİM SK., RECEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ATMACA, ATMACA SK., BEYLIK, BİLGEN SK., BOSNA SK., CANSEVER, CANSEVER SK., DADAŞ SK., DAMAR, DAMAR SK., DEVA, DİNAMİT SK., ENDÜLÜS SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., FERİDE SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜRAY, GÜRAY SK., HACI SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HAYAT, HAZAN SK., INÖNÜ, LEVENT, LEVENT SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA SK., NİYET SK., SITKI SK., TURAN, TURAN SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YENIDEVIR, YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKAİD SK., AKBAŞ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞİYAN SK., BANKA SK., ÇAPA, ÇAPA SK., ENSAR SK., GÜLŞAH SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., NIL, ÖĞE SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., RECEP SK., SEVGİ SK., SIFA, SIFA SK., ŞİFA SK., USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AKİF SK., ALKIN, ALKIN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ATASAY SK., ATATÜRK, AYGÜN SK., AYYILDIZ SK., BARAN, BARAN SK., BATTALGAZI, BAYBORA SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., BURCU SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DARI, DARI SK., DERİNCE SK., DİVAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATIH, FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GÖK SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLİSTAN SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜNEŞ SK., HAK SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., KAHYA, KAHYA SK., KAMACI SK., KARAMAN SK., KERVAN, KOVAN SK., LİDER SK., MECNUN, MECNUN SK., MEVLANA, MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS, NERGIS SK., NİL SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT GAFFAR OKKAN, SELÇUK, SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVENGÜL SK., SIRAT SK., SOKULLU CD., SULTAN, SULTAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., TALHA SK., TANSU SK., TURNALI, TURNALI SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUBATLI SK., UMUT, UMUT SK., ÜÇAYLAR SK., YAĞIZHAN SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ABİDE SK., BELEN SK., BULUT SK., DELİL SK., DORUKAN SK., EKEN, KURBAN SK., LOKMAN HEKİM CD., ORHUN SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SEYREK SK., SÜVARI, SÜVARİ SK., TERTİP SK., TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.