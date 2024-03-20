20 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:36

MANİSA ilinde 20 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-20 2024-03-20 09:00:17.323-2024-03-20 15:00:26.757 saatleri arasında Efendi; İsimsiz66, , İsimsiz65, 382, 382/2., 382/1., 382. Sk., İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 09:00:17.323-2024-03-20 15:00:26.757 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 09:00:58.154-2024-03-20 15:00:08.692 saatleri arasında Efendi; İsimsiz142, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz83, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, 272, , 382/1., 272/2., 382., 272., İsimsiz144, İsimsiz146, 382, 382, 267. Sk., 279/3. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 272/4. Sk., 279. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 09:00:58.154-2024-03-20 15:00:08.692 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-20 2024-03-20 09:00:17.323-2024-03-20 15:00:26.757 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında Cuma; Bayramoğlu Sk., BALCI OĞLU, Aydın Sk., ATLI, ALİ YÖRÜK, ALEYNA, AKPINAR, , Namık Kemal Cd., Ara Sk, Ara Sk., Şahan Sk., Aydoğanhoşer Sk., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, Şahan Sk., İsimsiz7, İsimsiz6, Şahan, ÜNSAL, OZAN, MÜRVER, KAYISI, Üstün Sk., Ümit Sk., Özge Sk., Özen Sk., Çakır Efe Sk., Ziya Gökalp Cd, ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp, YILDIRIM BEYAZIT, Yurduseven Sk., YETKİN, Yeni Cami Sk., Yemişciler Sk., Yassı Tepe Sk., Uzay Sk., TURNA, Tepe Sk., SUFİ, Sergen Sk., Sebzeciler Sk., Ozan Sk., Müge Sk., MUZAFFER TEZCAN, Mustafa Sk., Mordoğan Sk., Mimar Sk., MEHTAP, Kurşunlu Sk., KAZIM KARABEKİR, KAYALIK, Karcılar Sk., KANARYA, KALENDER, Işıklar Sk., Haznedar Çk., Hatipoğlu Sk., Hamam Sk., Hal Sk., Göktaşlı Sk., Gazhane Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Duygulu Sk., Dilek Sk., Derviş Sk., DAR, CEZAEVİ, CENGİZ, Cemalettin Çandarlı Cd., CEMALETTİN CANDARLI, Cami Sk., Bülbül Sk., BİLGE, Benli Sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında Karamanlı; Cemalettin Çandarlı, İsimsiz8, Şehit Haluk İnay Cd., fulya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında Hürriyet; İPEK, Lalezar Sk., İsimsiz68, İsimsiz78, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz71, İsimsiz66, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, AYDOĞDU, Hüseyin Özkılınç Cad., İsimsiz49, İsimsiz47, RÜZGAR SK., İsimsiz41, İsimsiz40, Maden Şehitleri Cad., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, Öğretmen Hayati Bozkurt Sk., Öncü Sk., Önal Sk., ÇINAR, Çeltek Sk., Çakır Efe Sk., Yıldırım Sk., YETKİN, Yener Sk., Yeliz Sk., YAVUZ SELİM, ULUS, TÜRKMEN, Tarakçı Sk., SUNDA ÜN, SİNEM, Simge Sk., SELÇUKLU, Seda Sk., REYHAN, PETEK, Patika, Onbaşıoğlu Sk., Necati Akmaz Sk., NAZIM YAVUZ, MUZAFFER TEZCAN, Mustafa Sk., Doruk Sk., Derya Sk., Derviş Sk., Deniz Sk., CEZAEVİ, Buğday Sk., Burak Sk., Bozkurt Sk., AŞIKLAR, AYDOĞDU, Ayan Sk., Adak Sk., Ada Sk., , Mimar Sk., MUSA EFENDİ, KÜTAHYA, Kuzey Sk., KAYI, Kaymakam Selami Teker Sk., Karayel Sk., Karataş Sk., Maden Şehitleri Cad., GÜREL, Gündoğan Sk., ERGUVAN, Emrah Sk., EKİN, Ebru Sk., Doğuş Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında Samsacı; Meram Sk., Söğütlü Sk., Söğütlü Çeşme Sk., Söüğütlü Çeşme Caddesi, Varlık Sk., Yankılıç Sk., Yıldıray Sk., ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Özver Sk, Üstün Sk., İsimsiz15, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz35, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz22, ÇERKEZ OSMAN, Demir Sk., Darkale Sk., Cevher Sk., Cemalettin Çandarlı Cd., Cemalettin Çandarlı, Devecioğlu Sk., Derin Sk., Devran Sk., Dübek Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Filiz Sk., Göktaşlı Sk., Karcılar Sk., Kartal Sk., Kelebek Sk., Kurşunlu Sk., Kurşunlu Çıkmazı Sk., Laleli Sk., Aydınlık Sk., Arı Sl., Anıt Sk, Ant Sk., Alpaslan Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında Cumhuriyet; Ömür Sk., Yavuz Selim Cad., Yavuz selim cad., NİYAZİ ERAKINCI, Zambak Sk., YAVUZ SELİM, SUNDA ÜN, SOMAK, Soma Kamyon Garajı İç Yolu, Serhat Sk., MİMOZA, MENEKŞE, Madenci Sk., KÜTAHYA, Gürkök Sk., GÖKŞEN, GONCA, Emir Sk., Emek Sk., Didem Sk., Bora Sk., Bayraktar Sk., BAHATTİN METİN, AĞAR, Avcı Sk., Atmaca Sk., AKDOĞAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:02.892-2024-03-20 11:00:10.955 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz28, Şehitekmel Özpolat Sk., İSTİKLAL, İnkılap Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Yeşil Tuna Sk., Tahsin Baykal Sk., Selvili Sk., MEVSİM, KAZIM KARABEKİR, Gençlik Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Bülent Ecevit Parkı İçi , BASIN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:43.903-2024-03-20 17:00:51.303 saatleri arasında Cumhuriyet; GENERAL EMİN SEZGİN, ALİ EMRİ, Cumhur Sk., , İLBEY, Öğretmen M. Reşat Çınarlı Sk., ÇELEBİ, Uygur Sk., TELLİ, Sağlam Sk., İsimsiz27, Oğuz Sk., İsimsiz25, Gülbey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:43.903-2024-03-20 17:00:51.303 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-20 2024-03-20 10:00:58.749-2024-03-20 16:00:10.665 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz28, , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:58.749-2024-03-20 16:00:10.665 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:58.749-2024-03-20 16:00:10.665 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:58.749-2024-03-20 16:00:10.665 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:58.749-2024-03-20 16:00:10.665 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:58.749-2024-03-20 16:00:10.665 saatleri arasında Ortaköy; , ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 10:00:58.749-2024-03-20 16:00:10.665 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-20 2024-03-20 11:00:14.956-2024-03-20 14:00:22.448 saatleri arasında 4 Eylül; , 283., 284., 286., BARBAROS, MENTEŞE KUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:27.071-2024-03-20 14:00:53.879 saatleri arasında 4 Eylül; 308., 300., 299., 294., ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, , İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz60, MEVLANA, OSMAN GAZİ, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, İsimsiz35, İsimsiz54, M.AKİF ERSOY, AVAROĞLU, Atatürk Blv., 309. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:27.071-2024-03-20 14:00:53.879 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:29.963-2024-03-20 14:00:37.856 saatleri arasında 4 Eylül; ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, , İsimsiz42, İsimsiz33, SÜMBÜL, SELVER HATUN, OSMAN GAZİ, NALÇACI DEDE, MEVLANA, M.AKİF ERSOY, GÜL, 291. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:29.963-2024-03-20 14:00:37.856 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:50.171-2024-03-20 14:00:58.147 saatleri arasında 4 Eylül; 276., BARBAROS, İsimsiz26, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, menteşe, 280., 281., 283., , 274., 275., 278., 279., 284., 286. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:50.171-2024-03-20 14:00:58.147 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:52.889-2024-03-20 14:00:00.149 saatleri arasında 4 Eylül; 270., AHİ EVRAN, LEYLAK, MEHMET KELEŞOĞLU, MEVLANA, YABAAYAK, Y.SULTAN SELİM, ŞHT.MEHMET TOPÇUOĞLU, İsimsiz11, İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-20 2024-03-20 11:00:52.889-2024-03-20 14:00:00.149 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-20 2024-03-20 13:00:50.757-2024-03-20 17:30:57.357 saatleri arasında Horzumembelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.