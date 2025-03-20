20 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:59

SAKARYA ilinde 20 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, ORTA, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., ADA, AYAZMA, BELEN, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI/1, FINDIKLI/4, GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, KUSBURNU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., OFLAK SK., SELANIK, SELANIK/1, SELANIK/2, SELANİK CD., TOKMAKLIDERE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, ORTA mahallelerinde 1012, FINDIKLI/30, HALIT MOLLA, HALİT MOLLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ mahallelerinde AY SK., CAMI, KOCAALAN CD., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SELVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 20 Mart Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ mahallelerinde 5164, ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/2, CAMİ, CAMİ SK., CESUR, EGEMENLİK, EZGİ SK., IHLAMUR/4, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, SALKIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 16, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI SK., DEMIR, DEMİR SK., DERE, EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GAZİ SK., GONCA, GÜNES, GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KANSU, KARAGÖZ, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KEMENÇE SK., KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., MADEN, MADEN SK., MANASTIR, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., ORTA, ORTA SK., ORTA_23, PINAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YIDIZ, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KULAK, KULAK SK., MERKEZ SK., MERKEZ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU mahallelerinde HIRADERE, MADEN DERESI, MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, HAMITABAT mahallelerinde ALICILAR, ALICILAR SK., AYDINLILAR, BARBAROS SK., BARBAROS1, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., POYRAZLAR, PTT SK., TÜRKMEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ SK., YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 932 NOLU, 932 NOLU SK., 933 NOLU, 935 NOLU SK., 938 NOLU SK., 939 NOLU SK., 941 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU SK., 944 NOLU SK., 947 NOLU SK., TASKISIGI/1, TASKISIGI/2, TAŞKISIĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, ORTA, YAĞCILAR, YAHYALAR mahallelerinde 680 NOLU SK., 681 NOLU SK., 682 NOLU SK., 683 NOLU SK., 684 NOLU SK., 685 NOLU, 685 NOLU SK., ADAŞ SK., ANAR SK., ESKI HENDEK, ESKİ HENDEK CD., KESİCİ SK., NAZLI SK., ÖZDE SK., TEĞMEN SK., ULUS, ULUS CD., YEGENLER CD., YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 5201 NOLU SK., 5203 NOLU, 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, 8 NOLU SK., ATMACA, ATMACA SK., HAL, HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., KOŞAR SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KURTULUS, KURTULUŞ, ORTA mahallelerinde 3.GEÇİT SK., 4.GEÇIT SK., 4.GEÇİT SK., 5.GEÇIT, 5.GEÇİT SK., 675 NOLU, 675 NOLU SK., 676 NOLU SK., 686 NOLU SK., AYNALIKAVAK ÇARŞISI SK., BANKALAR, BANKALAR CD., KASAPLAR ÇARSISI SK., KASAPLAR ÇARŞISI SK., KÖKÇÜ ÇIKMAZI, KÖKÇÜ ÇIKMAZI SK., KÜÇÜK HAMAM, KÜÇÜK HAMAM CD., KÜÇÜK HAMAM ÇIKMAZI, PİRİNÇPAZARI ÇARŞISI SK., SEBZECİLER ÇARŞISI SK., SOĞAN PAZARI CD., TENEKECILER ÇARSISI SK., UN KAPANI ÇARŞISI MEYDAN, UNKAPANI ÇARŞISI MEYDAN, UZUN ÇARSI, UZUN ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Perşembe 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1632 KÜME EVLER, 1633 KÜME EVLER, 1637-, 1672 KÜME EVLER, 2015 NOLU, 2016 NOLU, 2135. SK., 217 NOLU CD., 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU, 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ADAPARK PARK İÇİ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., KARAPINAR, KARAPINAR CD., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, POSTAHANE SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT KAYMAKAM MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1. ARA SK., 1028 NOLU, 1029 NOLU, 1029 NOLU SK., 1030 NOLU SK., 1031 NOLU SK., 1031 NOLU, 1032 NOLU SK., 1032 NOLU, 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK., 722 NOLU SK., 723 NOLU SK., 727 NOLU SK., 728 NOLU SK., CEM SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., DERE SK., GÖZDE BLOKLARI İÇİ YOLU, HANDE, HANDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 427. SK., 605., 607., 608. SK., ÇARK CD., DIVAN SK., DİVAN, ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HAN SK., HAYIRLI SK., İREM SK., KARACA, KİRİŞHANE CD., NAMIK KEMAL CD., SEHIT ALI BORINLI SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ SK., SER, SIRIN SK., ŞEHİT ALİ BORİNLİ SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞİRİN SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, YAZLIK mahallelerinde FERIK, FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI mahallelerinde 2461., 2462. SK., 2463. SK., 2464., 2465. SK., ALBENI, ALBENİ CD., ESKI BESEVLER, İBRAHİM KAYA CD., KIZILCIKLI CD., YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 20 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 41/1. SK., 7031 SK., 7033 SK., 7037 SK., 7038. SK., 7041 SK., 7043 SK., 7050 SK., 7052 SK., 7054, 7054 SK., 7056 SK., 7074 SK., 7075 SK., 7090 SK., 7092 SK., 7094, 7096 SK., 7098, 7098 SK., 7102 SK., SEDİR KONAKLARI İÇİ YOLU, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE, TÜRBE CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE mahallelerinde KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., GENÇLER SK., HÜRRIYET, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, TEPEBAŞI, YANIK mahallelerinde 2. ÇİFTDEĞİRMEN SK., 2102, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AL - NOUR VİLLALARI İÇİ YOLU, ANIL SK., ARIDERE, ARIDERE CD., BAL 1, BAL SK., BARIS 2, BARIŞ SK., BASAK 1, BUKET SK., BÜYÜK DERE CD., BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE/2, CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, CANDAŞ SK., CLIFF SUİTES İÇİ YOLU, ÇAĞDAŞ CD., ÇALI 1-, ÇALI SK., ÇALIKUŞU SK., ÇAMLIDERE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETINLER, ÇIFTEDEGIRMEN 1, ÇİFTDEĞİRMEN 1, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DEREIÇI, DEREIÇI/1, DEREİÇİ CD., DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., EFE VİLLALARI İÇİ YOLU, FATIH 1, FATİH 1 CD., FEVZI ÇAKMAK 2/1, FEVZİ ÇAKMAK 2 CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, GÖKDEMIR, GÖRKEM, GÜLİSTAN SK., HİLAL SK., IHLAMUR KONAKLARI İÇİ YOLU, IHLAMUR KONAKLARI SİTESİ İÇİ Y, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, KALDIRIM, KALDIRIM SK., KANARYA 2, KANARYA SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KELEBEK SK., KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, KIRLANGIÇ SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KORELİ SK., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL SK., MALA EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKŞE, MENEKŞE 1, MENEKŞE SK., MERT SK., OCAKCI SK., ORMAN YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAHRA SK., SANCAK, SANCAK SK., SARICAK SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SILA SK., SİTE İÇİ YOLU, SÜMBÜL 1, SÜMBÜL 1 SK., SÜMBÜL 1/1, SÜMBÜL SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT İRFAN YALNIZOĞLU SK., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TULİP EVLERİ İÇİ YOLU, VILLA 1, VİLLA SK., YANIK ORTA/8, YAPICI SK., YASAR, YAŞAR SK., YAYLA CD., YENİYOL SK., YESIL 1, YEŞİLVADİ SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH mahallelerinde BÜYÜKDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1502., 1506., 1511., 1514., 1515., 1516., 3202., 3203., 3204., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3356., 3357., 4301., 4304., 4305., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., GAMZE SK., HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz115, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, NILÜFER, OKUL CAD.1.ÇIKAR, SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SILA, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 14. SK., CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, GÖREDENLER/2, SELÇUK, SELÇUK SK., TURGUTLU SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 20 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR, MUTAFLARYENI, SHT.CANAYAKIN DOGRU, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TOSUNOĞLU SK., YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Mart Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, ÇAYLAR SK., DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, MENDERES CD., PAŞALAR CD., SAZ, SAZ SK., TÜRBE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.