20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen 19 Mayıs bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Peki, 20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?
Bu yıl hafta sonu tatiline denk gelmesiyle hafta sonu tatiliyle birlikte yaşanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü ardından tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?
20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
20 Mayıs 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmuyor. Okullar, üniversiteler eğitim hayatına devam edecekken, kamu ve özel sektör de çalışmaya devam edecek.
2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama