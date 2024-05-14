20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Her yıl farklı günlere denk gelen 19 Mayıs bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Peki, 20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:51
20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?
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Bu yıl hafta sonu tatiline denk gelmesiyle hafta sonu tatiliyle birlikte yaşanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü ardından tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 20 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmuyor. Okullar, üniversiteler eğitim hayatına devam edecekken, kamu ve özel sektör de çalışmaya devam edecek.

2024 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı


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