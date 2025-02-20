20 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:11

İZMİR ilinde 20 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:00.687-2025-02-20 15:00:00.495 saatleri arasında Yenice; KEKLİKTEPE, , SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:00.687-2025-02-20 15:00:00.495 saatleri arasında Yelaltı; KEKLİKTEPE, 3300/1, SEFAKÖY, İsimsiz49, İsimsiz35, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:00.687-2025-02-20 15:00:00.495 saatleri arasında Kalabak; SEFAKÖY, 3364 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 13:00:00.44-2025-02-20 16:00:00.369 saatleri arasında Kalabak; 3001, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT KEMAL, , 3002/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 13:00:00.703-2025-02-20 17:00:00.718 saatleri arasında İskele; 2064. Sk., 2066. Sk., 2067. Sk., 2069. Sk., 2070. Sk., 2074, 2077, 2080. Sk., 2093. Sk., NEYZEN TEVFİK, İSKELE, ŞEHİT PİYADE MURAT ASLANTÜRK, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz23, İsimsiz24, 2073, 2010, 2001. Sk., 2003. Sk., 2009. Sk., 2011. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:06.525-2025-02-20 11:00:13.578 saatleri arasında Huzur; 2410. Sk., 2414. Sk., 2414/1. Sk., 2415. Sk., 2416. Sk., 2419. Sk., 2420. Sk., 2421. Sk., 2422. Sk., 2423. Sk., 2424. Sk., 2446. Sk., 2397. Sk., 2404. Sk., , Turgut Reis Cd., Plevne Cd. Çk., Plevne Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:06.525-2025-02-20 11:00:13.578 saatleri arasında Zeybek; 2397. Sk., Turgut Reis Cd., Selimiye Cd., Piri Reis Cd., 2414. Sk., 2398. Sk., 2397/1. Sk., 2396. Sk., 2395. Sk., 2386/1. Sk., 2386. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:06.525-2025-02-20 11:00:13.578 saatleri arasında Yavuz Selim; Piri Reis, Emirler Cd., 2384. Sk., 2379. Sk., 2378. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:07.446-2025-02-20 11:00:23.828 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; MEZBAHA, TOPLUM, ARKADAŞ, CANSU, CENNET, PLEVNE, , CESUR, İsimsiz46, İsimsiz145, İsimsiz156, DAMLA, İsimsiz159, ATAMAN, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz174, İsimsiz177, ÇERKEZ, MALİYECİLER, ÇERKEZ, Samyeli Sokak, ATİK, 4. Sk., ADAY, Arkadaş, Asya Sk., Aygün Sk., Aziz Nesin Cd., Duman, Hancı, Maliyeciler, Mutlu, NAZIM HİKMET, Okyanus, ORUÇ REİS, SADULLAH SEVER, Sevinç, Simge Sk., BUKET, KEMALETTİN TUĞCU, GÜNDOĞDU, TUR, TURGUT ÖZAL, AÇIK, CEVAHİR, BERRAK, CEVHER, YAVUZHAN, AZİZ, KAYA, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:07.446-2025-02-20 11:00:23.828 saatleri arasında Fevzi Çakmak; ERSOY, ŞENSES, ÖZHAN, ŞENSES Sk., Taşkent Sk., Sayın Sk., Sadullah Sever, Fatih Sultan Mehmet Cd., AYLA, İsimsiz51, FATİH SULTAN MEHMET, , ÖZEL, Duru Sk., Ersoy Sk., Fatih Sultan Mehmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:07.446-2025-02-20 11:00:23.828 saatleri arasında Fatih; ORUÇ REİS, Mercankent, RUMELİ, GÖZDE, BEYAZ, GÖKÇEN, İSMAİL CEM, GÖZDE, YAZGIN, GALATA, BİRLİK, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz59, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz41, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 15:00:13.814-2025-02-20 17:00:26.961 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; NAZIM HİKMET, , PLEVNE, CENNET, CANSU, ARKADAŞ, CESUR, TOPLUM, MEZBAHA, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz145, İsimsiz156, DAMLA, İsimsiz159, ATAMAN, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz174, İsimsiz177, ÇERKEZ, MALİYECİLER, ÇERKEZ, Samyeli Sokak, ATİK, 4. Sk., ADAY, Arkadaş, Asya Sk., Aygün Sk., Aziz Nesin Cd., Duman, Hancı, Maliyeciler, Mutlu, Okyanus, ORUÇ REİS, SADULLAH SEVER, Sevinç, Simge Sk., BUKET, KEMALETTİN TUĞCU, GÜNDOĞDU, TUR, TURGUT ÖZAL, AÇIK, CEVAHİR, BERRAK, CEVHER, YAVUZHAN, AZİZ, KAYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 15:00:13.814-2025-02-20 17:00:26.961 saatleri arasında Fatih; , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz41, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz59, İsimsiz63, İsimsiz64, BİRLİK, GALATA, YAZGIN, GÖZDE, İSMAİL CEM, GÖKÇEN, BEYAZ, GÖZDE, RUMELİ, Mercankent, ORUÇ REİS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 15:00:13.814-2025-02-20 17:00:26.961 saatleri arasında Fevzi Çakmak; , FATİH SULTAN MEHMET, İsimsiz51, AYLA, ÖZEL, Duru Sk., Ersoy Sk., Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Cd., Sadullah Sever, Sayın Sk., Taşkent Sk., ŞENSES Sk., ÖZHAN, ŞENSES, ERSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:25.008-2025-02-20 14:00:33.976 saatleri arasında Göksu; 668. Sk., 693/16. Sk., 693. Sk., 684/7. Sk., 684/6. Sk., 684/5. Sk., 684/4. Sk., 684/2. Sk., 684/13. Sk., 684/12. Sk., 682/9. Sk., 682/10. Sk., 682/1. Sk., 682. Sk., 679/34. Sk., 668/9. Sk., 668/8. Sk., 668/7. Sk., 682/12, 668/11. Sk., 668/5, 693/23. Sk., 668/10. Sk., 668/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:00:27.521-2025-02-20 15:00:34.917 saatleri arasında Irmak; 34/5. Sk., 34/3. Sk., 34/1. Sk., 34/2. Sk., 34/4. Sk., 38. Sk., 38/1. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 36/1. Sk., 36/2. Sk., 36/3. Sk., 36/4. Sk., 36/5. Sk., 37. Sk., , 34. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:00:30.258-2025-02-20 15:00:38.807 saatleri arasında Hürriyet; 1093. Sk., 1095. Sk., 1074. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 09:30:15.894-2025-02-20 13:30:23.641 saatleri arasında Çakabey; , 2010/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:30:15.894-2025-02-20 13:30:23.641 saatleri arasında Ovacık; , İsimsiz174, KABAÇELİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 09:30:15.894-2025-02-20 13:30:23.641 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 10:00:00.92-2025-02-20 15:00:00.705 saatleri arasında Cumhuriyet; 465. Sk., 465/1. Sk., 466. Sk., 466/1. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 478. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., , 536, 479, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz82, İsimsiz83, 394 Sk., İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, 481/1, İsimsiz148, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz162, İsimsiz171, İsimsiz174, 506sk, 457 Sk., İsimsiz182, İsimsiz183, 462, 453, 453, 443/5, 443/6, 463/1 Sokak, 445, 544, 463/1 Sk., 453 Sk., 538, 479, 443/4 Sk, 508 Sk., 443/6, 504/1 Sk., 445/1 Sk, 459 Sokak, 443/10 Sk., 390. Sk., 394. Sk., 396. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 412. Sk., 429. Sk., 435. Sk., 441. Sk., 450, 447. Sk., 458. Sk., 464. Sk., 483/1. Sk., 484. Sk., 485. Sk., 487. Sk., 487/1. Sk., 488. Sk., 490. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 495. Sk., 497. Sk., 499. Sk., 499/1. Sk., 501. Sk., 502, 503. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508/1. Sk., 509. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 516/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 528. Sk., 530. Sk., 532. Sk., 534. Sk., 538. Sk., 540 Sk., 540. Sk., 542. Sk., 544. Sk., 548. Sk., Beyaz Evler Sitesi, Hasan Tahsin Cd., Sahil Yolu Cd., Uğur Mumcu, Uğur Mumcu Cd., ÇETİN EMEÇ, 515, 491 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 10:00:00.92-2025-02-20 15:00:00.705 saatleri arasında Kabakum; Ege, Dutlu, 466/2. Sk., 466/1. Sk., 563 Sk., İsimsiz84, , Mavi Ege Kent Sitesi, Sahil Yolu Cd., Site İç Yolu, İpek, Şair Eşref Villaları elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 10:00:00.923-2025-02-20 13:00:00.722 saatleri arasında Toki; İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz18, , Tire Toki, İsimsiz26, İsimsiz17, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 10:00:00.923-2025-02-20 13:00:00.722 saatleri arasında Adnan Menderes; , İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz67, İsimsiz157 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-20 2025-02-20 10:00:00.923-2025-02-20 13:00:00.722 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 10:00:29.414-2025-02-20 18:30:36.049 saatleri arasında Atatürk; 5689. Sk., 5685. Sk., 5683. Sk., 5724. Sk., 5728. Sk., 5681. Sk., 5678. Sk., 5673. Sk., 5670. Sk., 5669. Sk., 5665. Sk., 5663. Sk., 5662. Sk., 5661. Sk., 5658. Sk., 5657. Sk., 5656. Sk., 5655. Sk., 5654. Sk., 5652. Sk., 5648. Sk., 5646. Sk., 5711, 5709, 5699. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5710. Sk., 5712. Sk., 5714. Sk., 5716. Sk., 5718. Sk., 5722. Sk., 5723. Sk., 5695. Sk., 5690. Sk., 5716, İsimsiz58, İsimsiz53, 5741, 5743, 5644. Sk., 5640. Sk., , 5636. Sk., 5714, 5716, 5713, 5682, 5717, 5691, 5728, 5745, 5726, 5713, 5694, 5721, 5692, 5730, 5729. Sk., 5730. Sk., 5725. Sk., 5726. Sk., 5731. Sk., 5746. Sk., 5748. Sk., 5752. Sk., 5754. Sk., 5759. Sk., 5763. Sk., 5769. Sk., 5771. Sk., 5773. Sk., 5777. Sk., 5779. Sk., 5679, 5672, 5697. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 10:00:31.346-2025-02-20 16:00:40.616 saatleri arasında Atatürk; , 928. Sk., 929. Sk., 939. Sk., 915, Süleymaniye Cd., Barbaros Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-20 2025-02-20 11:00:00.537-2025-02-20 14:00:00.011 saatleri arasında Ataşehir; 8258/4. Sk., 8020/6. Sk., , 8265. Sk., 8262. Sk., 8261. Sk., 8259. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.