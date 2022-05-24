20 TIR'lık düğün konvoyuna 8 bin lira 'gürültü' cezası: 'Eşime feda olsun'
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 20 TIR'dan oluşan düğün konvoyuna gürültü yapıldığı gerekçesiyle 8 bin lira ceza uygulandı. Baba Satılmış Fidan, "Devletimizin kestiği parmak hiçbir zaman acımaz. Devletimiz nasıl uygun gördüyse öyledir" dedi.
Lojistik firma sahibi Satılmış Fidan, birlikte çalıştığı oğlu Necati Fidan'ın düğün konvoyu için bünyesindeki 20 TIR'ı organize etti. Dorseleri çıkarılan ve süslenen TIR'lardan birinin direksiyonuna geçen damat Necati ile eşi Melek Fidan, kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer TIR'larla konvoy halinde cadde ve sokaklardan geçerek Gülüç beldesindeki düğün alanına ulaştı.
Kent merkezinde çalınan kornolardan ötürü polis merkezine çok sayıda şikayet gitmesi üzerine TIR'lar ilçe merkezinde polis tarafından durduruldu.
Sürücülere gürültü yaptıkları gerekçesiyle toplamda 8 bin lira ceza kesildi.
"DEVLETİMİZE HELAL OLSUN"
Baba Satılmış Fidan, "Devletimizin kestiği parmak hiçbir zaman acımaz. Devletimiz nasıl uygun gördüyse öyledir. 81 ile araçlarımız gider, şoförlerimiz hiçbir yerde görevlilerle tartışmaya dahi girmezler. Cezayı ben ödeyeceğim, devletimize helal olsun, devletimizin yanındayız" dedi.
'CEZAYI YEDİYSEK DE FEDA OLSUN'
Necati Fidan ise, "Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor. Ben de okuldan sonra babamın yanına iş yerine döndüm. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cip ile yapıyor. Bizim mesleğimiz TIR´cılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bir farkındalığımız olsun istedik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzelde oldu" dedi.
Necati Fidan cezayla ilgili olarak, "Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun" diye konuştu.
Video Haberler
- Maç bitti, kavga başladı
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 yaralı
- Otomobilden açılan ateşte hayatını kaybetti
- Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!