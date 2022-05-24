20 TIR'lık düğün konvoyuna 8 bin lira 'gürültü' cezası: 'Eşime feda olsun'

24 Mayıs 2022 Salı, 10:01

Lojistik firma sahibi Satılmış Fidan, birlikte çalıştığı oğlu Necati Fidan'ın düğün konvoyu için bünyesindeki 20 TIR'ı organize etti. Dorseleri çıkarılan ve süslenen TIR'lardan birinin direksiyonuna geçen damat Necati ile eşi Melek Fidan, kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer TIR'larla konvoy halinde cadde ve sokaklardan geçerek Gülüç beldesindeki düğün alanına ulaştı.

Kent merkezinde çalınan kornolardan ötürü polis merkezine çok sayıda şikayet gitmesi üzerine TIR'lar ilçe merkezinde polis tarafından durduruldu.

Sürücülere gürültü yaptıkları gerekçesiyle toplamda 8 bin lira ceza kesildi.

"DEVLETİMİZE HELAL OLSUN"

Baba Satılmış Fidan, "Devletimizin kestiği parmak hiçbir zaman acımaz. Devletimiz nasıl uygun gördüyse öyledir. 81 ile araçlarımız gider, şoförlerimiz hiçbir yerde görevlilerle tartışmaya dahi girmezler. Cezayı ben ödeyeceğim, devletimize helal olsun, devletimizin yanındayız" dedi.

'CEZAYI YEDİYSEK DE FEDA OLSUN'

Necati Fidan ise, "Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor. Ben de okuldan sonra babamın yanına iş yerine döndüm. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cip ile yapıyor. Bizim mesleğimiz TIR´cılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bir farkındalığımız olsun istedik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzelde oldu" dedi.

Necati Fidan cezayla ilgili olarak, "Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun" diye konuştu.