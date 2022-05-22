Düğün konvoyundaki otomobil, bahşiş isteyen çocuğa çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, bahşiş almak için önüne geçen Eren Salih Ç.’ye (8) çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alındı.

DHA
22 Mayıs 2022 Pazar, 11:54
Düğün konvoyundaki otomobil, bahşiş isteyen çocuğa çarptı
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Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Salih Ç., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. (42) yönetimindeki 34 ESV 177 plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Eren Salih Ç. yaralandı. 

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Bursa kaza trafik kazası

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