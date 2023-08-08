20 yaşındaki Enes, denizde yüzerken boğuldu

Samsun’da üniversite öğrencisi genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:56
20 yaşındaki Enes, denizde yüzerken boğuldu
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Samsun’un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, İzmit’te üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Enes Kerem Altuntaş (20) arkadaşları ile birlikte serinlemek için Karadeniz’e girdi.

KURTARILAMADI

Arkadaşları kapıldıkları akıntıda boğulma tehlikesi atlatırken Enes Ketem Altuntaş denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada üniversiteli gencin cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Adli Tıp Samsun

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