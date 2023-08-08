20 yaşındaki Enes, denizde yüzerken boğuldu
Samsun’da üniversite öğrencisi genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Samsun’un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, İzmit’te üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Enes Kerem Altuntaş (20) arkadaşları ile birlikte serinlemek için Karadeniz’e girdi.
KURTARILAMADI
Arkadaşları kapıldıkları akıntıda boğulma tehlikesi atlatırken Enes Ketem Altuntaş denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada üniversiteli gencin cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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