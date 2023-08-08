Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: İnsansız araçlarla saldırıların amacı ne?

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

Eski Dışişleri Bakanı Volodimir Ogrızko, Batılı ülkelerin Rusya’nın zayıflamasını istediklerini fakat çökmesini istemediklerini, bu nedenle Ukrayna’ya yardımları gıdım gıdım verdiklerini söyledi.

Buna karşılık son hafta Ukrayna’nın önceden benzeri görülmemiş insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) saldırılarına sahne oldu. Ukrayna İDA’ları, Rusya’nın Novorrosisk Limanı’nda bir çıkarma gemisine zarar verdi. Her ne kadar Ruslar önemli bir hasar olmasa da Ukrayna İDA’larının burayı vurabilir hale gelmesi, başlı başına önemli bir gelişme. Zira Ukrayna, donanması olmamasına rağmen Karadeniz’de Rus donanmasına meydan okuyabilir hale geldi (Ukrayna’nın deniz kuvvetleri, ülkenin bağımsız olduğu zamanlardan beri zayıftı. Hele Rusların 2014’te Kırım’ı ve buradaki Ukrayna gemilerini ele geçirdiği zamandan bu yanan Ukrayna donanması için “İsmi var, cismi yok” demek uygun olurdu). Böylelikle yeni bir savaş türünün başladığı yorumları yapılıyor.

Ukrayna meydan okuyor

Yine geçtiğimiz günlerde Ukrayna İDA’ları, Kerç Boğazı’ndan geçmek üzere olan bir Rus tankerini vurdu. Bu, Ukrayna’nın -Batı’dan aldığı destekleKaradeniz’de Rus ticaretine meydan okumaya başladığını gösteriyor.

Bu saldırılar, Rusya’nın tahıl koridorundan çekilmesinden sonra geldi. Kiev yönetimi, koridorun Rusya olmadan da devam edebileceğini söyleyince Rusya, Ukrayna limanlarına girecek bütün gemilere askeri malzeme taşıma potansiyeli olan gemi muamelesi yapılacağını söylemiş ve hemen ardından, Ukrayna’dan tahıl ihraç eden Odessa gibi limanları, füze yağmuruna tutmuştu. Bundan iki gün sonra da Ukrayna, Rus limanlarına girecek gemilere askeri malzeme taşıyabilecek gemi muamelesi yapılacağını söylemişti. Böylelikle Ukrayna (ve Batı), Rusya’nın Karadeniz’deki üstünlüğüne meydan okumayı ayrıca, Moskova’nın enerji ürünleri de dahil bütün ihracatını sektetye uğratmayı amaçlıyor. Başarılı olunursa bu, Rusya’nın dünyadaki ağırlığına darbe indirir.

Diğer önemli saldırı ise Kırım’ı ana karaya bağlayan Çongar ve Geniçesk köprülerine yapıldı. Önceki akşam Ukrayna İHA’ları bu köprülere hasar verdi. Böylelikle Kırım’daki Rus kuvvetleri kuşatılmaya çalışılıyor.

Ancak Rusların Kırım’a ve Karadeniz’e verdikleri önemi, geçen yazılarımızda belirtmiştik. O nedenle Rusya’nın bu saldırılara şiddetli yanıt vermeyeceğini söyleyemeyiz. Önümüzdeki iki ayın şiddetli geçeceğini öngörebiliriz.

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