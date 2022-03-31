20 yaşındaki genç nazofarenks kanserine yenik düştü

31 Mart 2022 Perşembe, 12:21

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç iki yıldır savaştığı kansere yenik düştü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan Emre Sağır, 2 yıl önce rahatsızlığı nedeni ile gittiği hastanede nazofarenks kanseri olduğunu öğrendi. 2 yıldır tedavi gören Emre Sağır isimli genç, dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sağır, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

NAZOFARENKS (ÜST YUTAK) KANSERİ NEDİR?

Nazofarenks karsinomu, burnun arkasında ve boğazın arkasının üst kısmında bulunan nazofarenkste meydana gelen kanserdir.

NAZOFARENKS KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



İlk evrelerinde, nazofarenks karsinomu herhangi bir semptoma sebep olmayabilir. Nazofarenks karsinomun olası semptomları şöyle:

Boyunda şişmiş bir lenf nodu nedeniyle oluşan bir yumru

Tükürükte kan

Burundan kanlı akıntı

Burun tıkanıklığı

İşitme kaybı

Sık kulak enfeksiyonları

Baş ağrıları



NAZOFARENKS KANSERİ NEDEN OLUR?

Kanser, bir veya daha fazla genetik mutasyon sonucu normal hücrelerin kontrol dışı büyümesi, çevredeki yapıları istila etmesiyle ve sonunda vücudun diğer bölgelerine yayılmasıyla (metastaz yapmasıyla) başlar. Nazofarenks karsinomlarında bu süreç geniz yüzeyini döşeyen skuamöz hücrelerde başlar.

Nasofarenks karsinomuna yol açan gen mutasyonlarına tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, bu kanser riskini artıran Epstein-Barr virüsü gibi faktörler tanımlanmıştır. Bununla birlikte, tüm risk faktörlerine sahip olan bazı kişilerde asla kanser gelişmezken belirgin bir risk faktörü olmayanlarda gelişmesinin sebebi net değildir.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Nazofarenks karsinomu kadınlarda daha sık görülür.

Bu kanserden Çin, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'daki insanları daha sık etkilemektedir. ABD’de, Asya’dan gelen göçmenler Amerika doğumlu Asyalılara kıyasla daha fazla nazofarenks karsinomuna yakalanma riski taşımaktadır. Alaska'da yaşayan İnuitler de daha yüksek nazofarenks kanseri riski taşımaktadır.

Nazofarenks kanseri her yaşta oluşabilir, ancak en yaygın olarak 30 ile 50 yaş arası yetişkinlerde teşhis edilmektedir.

GIDALARDAKİ RİSK

Balık ve sebze gibi tuzda terbiye edilmiş gıdaları pişirirken buhardan salınan kimyasallar burun boşluğuna girebilir ve nazofarenks karsinom riskini arttırır. Erken yaşta bu kimyasallara maruz kalmak riski daha da arttırabilir.

Epstein Barr Virüsü, genellikle soğuk algınlığı benzeri belirtiler ve semptomlar üretir. Bazen bulaşıcı mononükleozlara neden olabilir. Epstein-Barr virusü nazofarenks karsinom gibi bazı nadir kanserlerle de bağlantılıdır.

Nazofarenks karsinomlu bir aile üyesine sahip olmak hastalığa yakalanma riskinizi arttırır.

NAZOFARENKS KANSERİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Nazofarenks karsinomunu erken tespit etmek zordur.

Kanserin teşhisi genellikle genel bir muayene ile başlar. Doktoru semptomlarla alakalı sorular sorarak lenf düğümlerindeki şişkinliği hissedebilmek için boğaza bastırabilir.

Bir diğer yöntem ise burun endoskopisidir. Bu yöntemde nazofarenksin içini ve anormallikleri görmek için ucunda bir kamera bulunan ince, esnek bir boru kullanılır. Bununla birlikte doku örneği alınarak biyopsi de yapılabilmektedir.

NAZOFARENKS KANSERİNİN TEDAVİ YÖNTEMELERİ

Nazofarenks karsinomu tedavisi genellikle radyasyon terapisi, kemoterapi veya ikisinin bir birleşimini içerir. Doktorun yönlendirmesine göre cerrahi müdahale seçeneği bulunmaktadır.







